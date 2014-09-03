《全球汇市》欧元全面反弹，因乌克兰与俄罗斯达成停火协议

美国数据料将支撑美元，此外，日圆也可能处于守势，因备受期待的日本政府退休金投资基金(GPIF)组合变化的传言再起。

这项资产配置全面检视预计将使该基金把更多资金转入股票和外国债券等风险较高资产。计划预计未来几周宣布。

日本首相安倍晋三拟选63岁的盐崎恭久担任厚生劳动大臣，管理GPIF事宜。日本股市对此表示欢迎。盐崎恭久支持对GPIF进行大幅改革。

“美元/日圆大幅波动吸引了散户日间交易商的注意，经过长时间的交投不振之后，他们似乎重新燃起了对交易的兴趣，”道富的外汇部门主管Bart Wakabayashi表示。

英镑兑美元 报1.6475，一度测试2月12日以来低点1.6445。周二，英镑曾创今年1月以来最大单日百分比跌幅，因一项有关苏格兰公投的民调显示支持独立的势力增长。

纽约 当日 今年来 2013年

最新报价 上收市价 涨跌% 涨跌% 收市价

欧元/美元 1.3150 1.3131 +0.14 -4.33 1.3745

美元/日圆 105.05 105.07 -0.02 -0.24 105.30

欧元/日圆 138.14 138.02 +0.09 -4.49 144.63

美元/瑞郎 0.9190 0.9189 +0.01 +2.93 0.8928

英镑/美元 1.6488 1.6469 +0.12 -0.41 1.6556

美元/加元 1.0907 1.0926 -0.17 +2.70 1.0620

澳元/美元 0.9327 0.9274 +0.57 +4.64 0.8913

新西兰元/美元 0.8328 0.8313 +0.18 +1.49 0.8206

欧元/瑞郎 1.2085 1.2067 +0.15 -1.52 1.2271

欧元/英镑 0.7975 0.7974 +0.01 -3.88 0.8297

欧元/瑞典克朗 9.1983 9.2130 -0.16 +3.97 8.8474

美元/挪威克朗 6.1951 6.1855 +0.16 +2.12 6.0663

附注：上收市价是纽约汇市2130GMT(冬令时间)或2030GMT(夏令时间)报价，当日涨跌幅亦以此为基准计算。(完)

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