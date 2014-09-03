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市场报道 | 2014年 9月 3日 星期三 16:49 BJT

全球贵金属：9月2日SPDR黄金持仓减少，iShares白银持仓增加

路透9月3日 - 全球最大黄金上市交易基金(ETF)--SPDR Gold Trust 黄金周二持仓量较上周五减少，全球最大的白银ETF--iShares Silver Trust 白银持仓量增加。

以下为两支ETF的持仓量及变化情况：

名称 持仓量(盎司) 日期 持仓量(盎司) 日期 变动 增减

SPDR 25,502,289.0 9月2日 25,560,000.4 8月29日 　-57,711.4 -0.23%

iShares 333,446,799.8 9月2日 331,528,167.8 8月29日 1,918,632.0 0.58%

浏览在纽约和其它交易所上市的ETF黄金持仓详细数据，请点击(www.exchangetradedgold.com)

浏览ETF白银持仓量的详细内容，请点击(link.reuters.com/wux96h)(完)

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金属期市 LME库存变化 (编译 陈宗琦；审校 田建华)
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