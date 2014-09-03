金属期市：伦敦期镍走坚，菲律宾参议员提议实施出口禁令

“如果菲律宾出口禁令生效，取决于规定适用的范畴，这将对镍价格有利。”澳洲联邦银行(CBA)分析师Lachlan Shaw说。

“不过市场忽视的一个方面是，未来四年里，将有三年的印尼镍供应会非常充足。”他补充道。

LME期镍 上涨0.7%，报每吨18,670美元。镍价自年初迄今已经上涨了三分之一，5月以来大部分时间在18,400-20,000美元的区间内交投。

其他金属方面，LME期铜 在淡静交投中下滑。0748 GMT，LME期铜下跌0.3%，报每吨6,947.50美元，因有关新供应的预期令价格承压，且打击投资者人气；自上周触及一周低点6,913.25美元以来，铜价一直难以前行。

市场预期欧洲央行周四会议将有进一步政策举动，各类金属因此得到支持；此前ECB总裁德拉吉承诺将动用一切工具来保持物价受控。

LME期铝 在每吨2,100美元上方，徘徊在2013年2月以来的最高点附近。LME期锌 自上日触及的四周高点2,391.25美元小幅下跌。(完)

贵金属报导 基本金属报导

全球金市 COMEX金持仓

伦敦金定盘 COMEX铜持仓

现货金 现货银

现货铂金 现货钯金