东欧情势：克里姆林宫称普京与波罗申科是就采取行动促成和平达成共识

金属期市：期铜触及14周低位，受累于基金卖盘
“如果期铜今日连续第二日未能收在5,652美元之上，可能会下探下一个支撑位5,536美元，”INTL FCStone的分析师Edward Meir说。
路透莫斯科9月3日 - 克里姆林宫周三表示，俄罗斯总统普京与乌克兰总统波罗申科就采取行动促成乌克兰东部地区和平达成了共识，但莫斯科和基辅之间未达成停火协议，因为俄罗斯不是乌克兰冲突的参与方。
稍早，乌克兰总统波罗申科的媒体办公室发表声明称，波罗申科已与普京达成乌克兰东部顿巴斯(Donbass)地区“永久停火”的协议。
俄罗斯新闻社援引普京发言人Dmitry Peskov的话报导，普京与波罗申科通了电话，两位领导人的确就如何促成乌克兰分离武装分子与乌克兰军方实现停火进行了讨论。但俄罗斯实质上无法达成停火协议，因为不是乌克兰冲突的参与方。（完）
(编译 高琦 审校 杜明霞)
“如果期铜今日连续第二日未能收在5,652美元之上，可能会下探下一个支撑位5,536美元，”INTL FCStone的分析师Edward Meir说。
德国商业银行策略师David Schnautz称，欧洲央行的调查报告可能驱使欧洲央行采取行动，应对可作抵押担保的公债供应稀缺的问题。
路透伦敦4月19日 - 欧洲股市周三反弹，因银行股回升，且部分企业首季业绩强劲，盖过了油气股下跌的影响。昨日欧股录得五个月最大单日跌幅。