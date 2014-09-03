美国企业：7月汤森路透/PayNet小型企业贷款指数升至逾七年最高

路透9月3日 - 周三公布的数据显示，美国小型企业7月借贷增加，推动汤森路透/PayNet小型企业贷款指数升至逾七年最高。

PayNet创始人Bill Phelan称，7月该指数从6月的120.0升至128.5，表明小企业主正加大投资，且投资幅度远高于简单替换老旧设备所需的力度。

这是自2007年3月来最高，也是自2005年推出该指数后的第三高。

“对小型企业和美国经济而言，有望实现强劲的第三季，”Phelan说道，“我认为他们目前看到了需求...肯定在新订单上已经显现出一些增长力度。”该指数同未来两到五个月的美国国内生产总值(GDP)增长相关联。(完)