美国企业：7月汤森路透/PayNet小型企业贷款指数升至逾七年最高

欧元债市：德国短期公债收益率触及一周半高点，受ECB调查报告等影响
德国商业银行策略师David Schnautz称，欧洲央行的调查报告可能驱使欧洲央行采取行动，应对可作抵押担保的公债供应稀缺的问题。
路透9月3日 - 周三公布的数据显示，美国小型企业7月借贷增加，推动汤森路透/PayNet小型企业贷款指数升至逾七年最高。
PayNet创始人Bill Phelan称，7月该指数从6月的120.0升至128.5，表明小企业主正加大投资，且投资幅度远高于简单替换老旧设备所需的力度。
这是自2007年3月来最高，也是自2005年推出该指数后的第三高。
“对小型企业和美国经济而言，有望实现强劲的第三季，”Phelan说道，“我认为他们目前看到了需求...肯定在新订单上已经显现出一些增长力度。”该指数同未来两到五个月的美国国内生产总值(GDP)增长相关联。(完)
(编译 孙茉莉; 审校 朱晓军/高琦)
德国商业银行策略师David Schnautz称，欧洲央行的调查报告可能驱使欧洲央行采取行动，应对可作抵押担保的公债供应稀缺的问题。
美元指数周三反弹，昨日跌至三周低点，因投资人重新考虑美国联邦储备理事会(FED/美联储)升息预期，且担心特朗普总统兑现财政刺激措施承诺的能力。(完) (编译 李军; 审校 利棣儿)
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