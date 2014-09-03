CNH动态：离岸即期区间震荡小升，境内外市场走势持续趋同

路透香港9月3日 - 尽管美元指数强势带动人民币中间价维持三个月较低水平，离岸人民币现汇 周三仍小幅区间震荡小升，交易员认为，预计短期内人民币将在区间震荡中缓慢升值，境内外市场持续趋同。

交易人士认为，近期境内外市场即期市场走势持续趋同，CNH低于CNY（在岸）抑制境内人民币升值步速。预计短期内人民币将在区间震荡中缓慢升值，下半年结汇压力逐渐增大将改变市场预期，需注意美元指数走势及境内外市场资金流向对市场的不确定影响。

”最近一周人民币仍维持缓慢升值走势，在6.14-6.1550区间震荡，短期看6.14仍是一个较重要的技术点位，在此下方，客户购汇意愿较强，“一位中资大行交易员称。

她并表示，近日美元指数强势亦激发了大量欧元购汇盘均对此位置形成一定支撑，CNH即期市场围绕6.15位置盘整，境内外市场持续趋同，二者价差进一步缩窄，与此前境内汇价低于境外汇价不同，近期境外即期市场持续低于境内，抑制了境内的升值步速，如果突破6.14，则进一步看到6.12，下方支撑位在6.1550附近。

亦有分析人士表示，今年下半年境内外结汇量仍呈逐渐增多的态势，市场预期也在逐渐转变，中秋、十一长假等因素对人民币流动性的影响或激发大量的结汇盘，需留心观察。

周三，美元指数强势带动人民币中间价维持三个月较低水平，报6.1697。

本地时间17:15时，离岸人民币现汇 报6.1464，较上交易日涨58个点子，在岸即期 周三收升至6.1411，两地即期均与中间价反向，而在岸价格则高于离岸即期。

同时间，无本金远期外汇(NDF)一年期 报6.2250/2270，上日收盘在6.2310，微涨0.1%。一年期NDF已较离岸即期汇率贴水1.3%左右。

全球汇市上，周三欧元兑主要货币几乎全数攀升，之前乌克兰表示与俄罗斯达成停火协议，给因双方冲突而遭受打击的欧元区经济带来一些安慰。 美元指数 小跌0.15%至82.89，不过仍距离今日稍早所及的14个月高点83.058不远。美元本月开局强劲，受益于经济数据亮丽以及美国现货公债收益率上涨。（完）

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