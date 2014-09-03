路透基点：蒙古开发银行2亿美元联贷已获两家银行加入--TRLPC

欧元债市：德国短期公债收益率触及一周半高点，受ECB调查报告等影响
德国商业银行策略师David Schnautz称，欧洲央行的调查报告可能驱使欧洲央行采取行动，应对可作抵押担保的公债供应稀缺的问题。
路透香港9月3日 - 汤森路透旗下基点报导，消息人士称，蒙古开发银行(DBM)的2亿美元贷款，目前已有两家银行加入，另外还有多家银行正在进行内部审批。
先前已报导，这笔定期贷款由瑞士信贷牵头，设有最高1亿美元的绿鞋贷款选择权，同时有蒙古财政部提供的担保。
贷款分为三部分，A为七年期分期偿还贷款，B为五年期分期偿还贷款，C为三年期子弹式贷款。
A、B、C的利率分别较伦敦银行间拆放款利率(Libor)加码450、437.5及425个基点。
A及B部分平均期限分别为4.5年及4年。
承诺5,000万美元以上的银行，获得牵头行头衔，A、B、C部分的前端费用分别为175、150及125个基点；
承诺2,500-4,900万美元的银行，获得主办行头衔，A、B、C部分的前端费用分别为150、125及110个基点；
承诺1,000-2,400万美元的银行，获得副牵头行头衔，A、B、C部分的前端费用分别为125、100及85个基点。
贷款资金用于DBM在能源生产、能源运输基础设施、制造、基础设施及矿业的核心业务活动。(完) (编译 蔡美珍；审校 田建华)
德国商业银行策略师David Schnautz称，欧洲央行的调查报告可能驱使欧洲央行采取行动，应对可作抵押担保的公债供应稀缺的问题。
美元指数周三反弹，昨日跌至三周低点，因投资人重新考虑美国联邦储备理事会(FED/美联储)升息预期，且担心特朗普总统兑现财政刺激措施承诺的能力。(完) (编译 李军; 审校 利棣儿)
以上为新闻提示，路透仅提供中文标题，不就原文报导提供中文版本，欲浏览英文报导全文，请点选