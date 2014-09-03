路透基点：蒙古开发银行2亿美元联贷已获两家银行加入--TRLPC

路透香港9月3日 - 汤森路透旗下基点报导，消息人士称，蒙古开发银行(DBM)的2亿美元贷款，目前已有两家银行加入，另外还有多家银行正在进行内部审批。

先前已报导，这笔定期贷款由瑞士信贷牵头，设有最高1亿美元的绿鞋贷款选择权，同时有蒙古财政部提供的担保。

贷款分为三部分，A为七年期分期偿还贷款，B为五年期分期偿还贷款，C为三年期子弹式贷款。

A、B、C的利率分别较伦敦银行间拆放款利率(Libor)加码450、437.5及425个基点。

A及B部分平均期限分别为4.5年及4年。

承诺5,000万美元以上的银行，获得牵头行头衔，A、B、C部分的前端费用分别为175、150及125个基点；

承诺2,500-4,900万美元的银行，获得主办行头衔，A、B、C部分的前端费用分别为150、125及110个基点；

承诺1,000-2,400万美元的银行，获得副牵头行头衔，A、B、C部分的前端费用分别为125、100及85个基点。