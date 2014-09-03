路透基点：凯雷等退出盛大游戏的收购财团，贷款案或生变数--TRLPC

欧元债市：德国短期公债收益率触及一周半高点，受ECB调查报告等影响
德国商业银行策略师David Schnautz称，欧洲央行的调查报告可能驱使欧洲央行采取行动，应对可作抵押担保的公债供应稀缺的问题。
路透香港9月3日 - 汤森路透旗下基点报导，中国在线游戏开发商盛大游戏的杠杆收购案经历了戏剧性的转折，一系列机构都退出了收购财团，给支持收购的7.5-8.5亿美元贷款案蒙上疑云。
盛大游戏周二称，其控股股东盛大互动娱乐已经通知该公司，收购财团发生了变化。财团提出的收购报价为19亿美元。
盛大互动娱乐和春华资本(Primavera Capital)关联公司在1月提出私有化盛大游戏。两者在盛大游戏共持股76.2%。
据该声明，春华资本、凯雷集团、FountainVest Partners和美国上市公司完美世界均已退出财团。
在财团中取代它们位置的是东方金融控股公司(香港)、上海并购股权投资基金(Shanghai Buyout Fund LP)和宁夏中银绒业国际集团有限公司。
东方金控是东方证券关联公司，已经与盛大互动的全资子公司达成协议，购买盛大游戏的23%股份。上海并购股权投资基金是海通证券关联公司，将持有盛大游戏的20%股份，而宁夏中银绒业将持股15%。
宁夏中银绒业在深圳上市，主要从事无毛羊绒、羊绒上衣、羊绒纱线和服装的制造和出口。
“在财团发生这些变化之后，债务融资实际上已经停止。由于不再吸引外资银行，所以可能成为中资企业的内部交易，”一位银行人士称。
相关报导请点选：路透基点：完美世界欲撤资盛大游戏，悉数出售5.649%持股--TRLPC (完) (编译 朱晓军；审校 张明钧)
德国商业银行策略师David Schnautz称，欧洲央行的调查报告可能驱使欧洲央行采取行动，应对可作抵押担保的公债供应稀缺的问题。
美元指数周三反弹，昨日跌至三周低点，因投资人重新考虑美国联邦储备理事会(FED/美联储)升息预期，且担心特朗普总统兑现财政刺激措施承诺的能力。(完) (编译 李军; 审校 利棣儿)
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