路透基点：凯雷等退出盛大游戏的收购财团，贷款案或生变数--TRLPC

路透香港9月3日 - 汤森路透旗下基点报导，中国在线游戏开发商盛大游戏的杠杆收购案经历了戏剧性的转折，一系列机构都退出了收购财团，给支持收购的7.5-8.5亿美元贷款案蒙上疑云。

盛大游戏周二称，其控股股东盛大互动娱乐已经通知该公司，收购财团发生了变化。财团提出的收购报价为19亿美元。

盛大互动娱乐和春华资本(Primavera Capital)关联公司在1月提出私有化盛大游戏。两者在盛大游戏共持股76.2%。

据该声明，春华资本、凯雷集团、FountainVest Partners和美国上市公司完美世界均已退出财团。

在财团中取代它们位置的是东方金融控股公司(香港)、上海并购股权投资基金(Shanghai Buyout Fund LP)和宁夏中银绒业国际集团有限公司。

东方金控是东方证券关联公司，已经与盛大互动的全资子公司达成协议，购买盛大游戏的23%股份。上海并购股权投资基金是海通证券关联公司，将持有盛大游戏的20%股份，而宁夏中银绒业将持股15%。

宁夏中银绒业在深圳上市，主要从事无毛羊绒、羊绒上衣、羊绒纱线和服装的制造和出口。

“在财团发生这些变化之后，债务融资实际上已经停止。由于不再吸引外资银行，所以可能成为中资企业的内部交易，”一位银行人士称。