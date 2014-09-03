东欧情势：亲俄叛军称乌克兰部队撤军为谈和关键

金属期市：期铜触及14周低位，受累于基金卖盘
“如果期铜今日连续第二日未能收在5,652美元之上，可能会下探下一个支撑位5,536美元，”INTL FCStone的分析师Edward Meir说。
路透乌克兰顿涅茨克9月3日 - 乌克兰东部顿巴斯地区亲俄叛军领袖Vladimir Antyufeyev周三表示，乌克兰政府军撤离“我们的领土”是谈和的主要条件。
他透过电话向路透表示，有关俄罗斯与乌克兰协议停火的说法，是一种挑衅，因为俄罗斯并非参与这场冲突的一方。
“停火是好事，但我们的主要条件不变--乌克兰政府军撤出我们的领土。这是唯一合理方式，”他称。(完) (编译 蔡美珍；审校 杜明霞)
“如果期铜今日连续第二日未能收在5,652美元之上，可能会下探下一个支撑位5,536美元，”INTL FCStone的分析师Edward Meir说。
德国商业银行策略师David Schnautz称，欧洲央行的调查报告可能驱使欧洲央行采取行动，应对可作抵押担保的公债供应稀缺的问题。
路透伦敦4月19日 - 欧洲股市周三反弹，因银行股回升，且部分企业首季业绩强劲，盖过了油气股下跌的影响。昨日欧股录得五个月最大单日跌幅。