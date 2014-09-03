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货币新闻 | 2014年 9月 3日 星期三 17:48 BJT

东欧情势：亲俄叛军称乌克兰部队撤军为谈和关键

路透乌克兰顿涅茨克9月3日 - 乌克兰东部顿巴斯地区亲俄叛军领袖Vladimir Antyufeyev周三表示，乌克兰政府军撤离“我们的领土”是谈和的主要条件。

他透过电话向路透表示，有关俄罗斯与乌克兰协议停火的说法，是一种挑衅，因为俄罗斯并非参与这场冲突的一方。

“停火是好事，但我们的主要条件不变--乌克兰政府军撤出我们的领土。这是唯一合理方式，”他称。(完) (编译 蔡美珍；审校 杜明霞)
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