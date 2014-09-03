东欧情势：亲俄叛军称乌克兰部队撤军为谈和关键

路透乌克兰顿涅茨克9月3日 - 乌克兰东部顿巴斯地区亲俄叛军领袖Vladimir Antyufeyev周三表示，乌克兰政府军撤离“我们的领土”是谈和的主要条件。

他透过电话向路透表示，有关俄罗斯与乌克兰协议停火的说法，是一种挑衅，因为俄罗斯并非参与这场冲突的一方。