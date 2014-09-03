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货币新闻 | 2014年 9月 3日 星期三 18:23 BJT

《独家新闻》中国上市房企将获准在银行间发中票并用于普通商品房--消息

路透北京9月3日 - 三位消息人士周三表示，监管层近日向部分债券承销机构传达了房地产行业的最新政策动向，将允许已上市房地产企业在银行间市场发行中期票据。

消息人士透露，监管层规定募集资金要用于符合国家政策支持的普通商品房项目、补充流动资金、偿还银行贷款，而该贷款必须为保障房项目、普通商品房项目的项目贷款。

“以普通商品房为主的房地产上市公司才可发行中票。”一位知情人士称，“从事棚户区改造等公益性质的开发当然更受鼓励。”

消息人士并表示，募集资金仅可用于房建开发，不能作为土地款等其他用途。

路透已联系银行间市场交易商协会，其未予置评。

今年以来，中国房地产市场面临调整，房地产信贷资产的潜在风险有所暴露，市场预期发生变化。中国央行5月召开会议要求商业银行合理配置信贷资源，优先满足居民家庭首次购买自住普通商品住房的贷款需求。（完） (发稿 谢衡; 审校 毕晓雯)
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