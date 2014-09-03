《独家新闻》中国上市房企将获准在银行间发中票并用于普通商品房--消息

金属期市：期铜触及14周低位，受累于基金卖盘
“如果期铜今日连续第二日未能收在5,652美元之上，可能会下探下一个支撑位5,536美元，”INTL FCStone的分析师Edward Meir说。
路透北京9月3日 - 三位消息人士周三表示，监管层近日向部分债券承销机构传达了房地产行业的最新政策动向，将允许已上市房地产企业在银行间市场发行中期票据。
消息人士透露，监管层规定募集资金要用于符合国家政策支持的普通商品房项目、补充流动资金、偿还银行贷款，而该贷款必须为保障房项目、普通商品房项目的项目贷款。
“以普通商品房为主的房地产上市公司才可发行中票。”一位知情人士称，“从事棚户区改造等公益性质的开发当然更受鼓励。”
消息人士并表示，募集资金仅可用于房建开发，不能作为土地款等其他用途。
路透已联系银行间市场交易商协会，其未予置评。
今年以来，中国房地产市场面临调整，房地产信贷资产的潜在风险有所暴露，市场预期发生变化。中国央行5月召开会议要求商业银行合理配置信贷资源，优先满足居民家庭首次购买自住普通商品住房的贷款需求。（完） (发稿 谢衡; 审校 毕晓雯)
“如果期铜今日连续第二日未能收在5,652美元之上，可能会下探下一个支撑位5,536美元，”INTL FCStone的分析师Edward Meir说。
德国商业银行策略师David Schnautz称，欧洲央行的调查报告可能驱使欧洲央行采取行动，应对可作抵押担保的公债供应稀缺的问题。
路透伦敦4月19日 - 欧洲股市周三反弹，因银行股回升，且部分企业首季业绩强劲，盖过了油气股下跌的影响。昨日欧股录得五个月最大单日跌幅。