路透调查：台湾8月出口年增率料降至4.58%，CPI年增率料小升至1.84%

标题新闻：2月全球精炼镍供应短缺从1月的1,100吨扩大至4,400吨-国际镍业研究组织(INSG)
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* 8月出口年增率预估中值为4.58%(7月为5.81%)
* 8月进口年增率预估中值为9.35%(7月为9.51%)
* 8月贸易顺差预估中值为37.3亿美元(7月为顺差26.1亿美元)
* 8月CPI年增率预估中值为1.84%(7月为1.75%)
* 公布日期：9月5日(周五)0030GMT公布CPI；9月9日(周二)0800GMT公布贸易数据
路透台北9月3日 - 根据路透调查访问分析师的预估中值，台湾8月出口料较上年同期成长4.58%，增速低于7月的5.81%。
台湾是亚洲最大出口国之一，尤其是科技产品，台湾出口趋势是判断全球高科技电子产品需求的关键指标。
8月消费者物价指数(CPI)料较上年同期上升1.84%，仍低于央行乐见的2%水准。(完) (编译 朱晓军；审校 高琦)
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路透华盛顿4月19日 - 国际货币基金组织(IMF)负责金融系统稳定的主要官员周三表示，当前的市场乐观情绪是基于对未来政策计划，尤其是美国计划，的“良好”预期，但情况可能与预期有出入。
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