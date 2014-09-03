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亚洲 | 2014年 9月 3日 星期三 17:55 BJT

路透调查：台湾8月出口年增率料降至4.58%，CPI年增率料小升至1.84%

* 8月出口年增率预估中值为4.58%(7月为5.81%)

* 8月进口年增率预估中值为9.35%(7月为9.51%)

* 8月贸易顺差预估中值为37.3亿美元(7月为顺差26.1亿美元)

* 8月CPI年增率预估中值为1.84%(7月为1.75%)

* 公布日期：9月5日(周五)0030GMT公布CPI；9月9日(周二)0800GMT公布贸易数据

路透台北9月3日 - 根据路透调查访问分析师的预估中值，台湾8月出口料较上年同期成长4.58%，增速低于7月的5.81%。

台湾是亚洲最大出口国之一，尤其是科技产品，台湾出口趋势是判断全球高科技电子产品需求的关键指标。

8月消费者物价指数(CPI)料较上年同期上升1.84%，仍低于央行乐见的2%水准。(完) (编译 朱晓军；审校 高琦)
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