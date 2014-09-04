重温稿-台湾货币市场：拆款短率大致持平，跨月短票利率微扬

* 拆款利率大致不变

* 提存期底最后一日银行微调积数

* 短票利率微微扬升，反应季底因素

记者 林妙容

路透台北9月3日 - 台湾银行间短率周三大致持平上日，短票利率略略趋升。银行人士表示，今日是提存期底最后一日，银行间的调度已经不大，主要以微调积数为主，市场显得安静。

资金调度人士指出，部分大型银行资金水位不高，令本月初的宽松度不若以往，但市场需求也不振，资金供应仍然充足，暂时并不影响利率。虽然本月底为季底，但拆款市场暂时仍以月内拆借为主。

〞今天没有什么人要钱，(提存期)最后一天大家都已经调度的差不多了。〞一本地民营银行资金调度人士说。

市场人士并指出，由于央行在本月底将举行第三季理监事会，尽管预期央行不会升息，但从近来央行在公开市场操作上似有由宽松趋于中性的讯号，让市场将密切关注本次会议央行的表述， 并观察本周五(5日)将标售的一年期定存单结果。

银行间隔夜拆款加权平均利率 收报0.385%，上日收报0.386%；今日区间在0.295-0.400%，上日在0.295-0.410%；一周拆款利率区间在0.380-0.425%，上日为0.380-0.430%。两周拆款利率区间则在0.395-0.430%，上日为0.388-0.430%。

**短票利率渐次反应季底因素**

短票市场方面，票券交易商表示，虽然市场资金水位不低，且短票发行量持续低迷，但因部分银行对跨月资金调度保守以对，令短票利率今日微扬，微幅反应季底因素。

交易人士指出，跨月的自保短票向区间高位趋近，月内短票利率则持平不动。不过票券商考量季底的可能紧缩效应，仍以调度跨月资金为主，在票源不足的情况，尽量不承作月内交易。

〞现在先做跨月，月内是能免则免。〞一位大型票券商交易员说。

今日与银行承作的30天自保短票利率主要成交在0.60%，少量成交在0.61%，0.59%已少见，上日在0.59-0.60%；月内利率则持平在0.58-0.59%。

据集保的资料显示，不分承作对象，上日30天自保短票买卖断平均成交利率为0.599%，低于前一日的0.605%。上日10天自保短票买卖断平均成交利率为0.61%，则高于前一日的0.604%。

台湾央行周三公布，共发行887.5亿台币存单。与今日存单到期金额888.5亿相较，存单发行余额减1亿。

本周存单到期金额1兆1,024.7亿台币，其他交易日资金到期情况分别为：周四3,351.5亿台币、周五3,620.5亿台币。

拆款中心资料 显示，周三超额准备为1,238亿台币，累积超额准备为3,702亿台币、加计前期1%的超额准备为5,094亿台币。

**债券附买回利率仍稳在区间**

债券市场附买回(RP)利率仍稳在区间之内。交易商表示，企业准备发放中秋节奖金令投信的资金分配不均，各家投信不如先前充裕，但银行端的资金仍旧平稳。

交易商指出，不只投信基金的资金较少，近期或许受到寿险热烈追捧美元债的影响，连寿险业在债券RP市场的资金水位也普遍走低。但银行方面资金水位仍然充足，有利平稳市况。

〞投信的钱不只少一点，是少很多，大概是企业要发奖金所以赎回了吧！〞一家大型证券商交易员表示。

但另一家大型票券商则表示，由于往来的投信家数并不多，因此并未感觉到投信资金短少的情况。目前银行端的资金情势仍然平稳，令债券RP利率大致稳在此间水位不变。

今日证券商10天内公债的附买回利率主要成交区间在0.53-0.54%，与上日相似；30天内公司债RP利率主要交投同上日在0.63-0.64%，区间仍同上日。

今日票券商10天左右公债的附买回利率主要成交区间在0.40-0.50%；10天左右公司债附买回利率成交也在0.53-0.55%，均同上日。