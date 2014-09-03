更新版 1-路透基点：中国五矿集团正自行安排5亿美元三年期境外贷款--TRLPC

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路透香港9月3日 - 汤森路透旗下基点报导，消息人士称，中国五矿集团公司正在自行安排5亿美元三年期境外子弹式俱乐部贷款。

这部贷款包含三部分：一年期、两年期及三年期，综合收益参考水准分别为115、140及170个基点。

五矿已向少数银行发出征询建议书(RFP)。视银行回覆情况而定，可能分为两个层级参贷。

贷款资金将用于一般企业用途。

消息人士称，贷款条件将于9月中旬公布。这笔新贷款的结构类似于借款方2012年8月取得的5亿美元三年期贷款。

2012年那笔贷款最初规模为2.5亿美元，随后提高至5亿美元，吸引到12家银行参贷：中国农业银行、中银香港、三菱东京日联银行、星展银行、恒生银行、工银亚洲、瑞穗实业银行、华侨银行、渣打银行、新加坡大华银行、Westpac Banking Corp和永隆银行。这笔贷款是通过Minmetals Capitals & Securities Inc借入的，由五矿集团提供担保。(完) (编译 蔡美珍；审校 艾茂林)