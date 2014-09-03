欧洲汇市：英镑回升稍作喘息，因服务业数据好于预期

周三的服务业数据也稍微发挥影响，推升英镑兑美元 上涨0.1%，至1.6485美元，较亚洲盘的低位1.6445回升。在周四欧洲央行每月政策会议前夕，英镑兑欧元 持于0.7970英镑。

“这类数据总是让人有些思考空间，在这类重大政策会议之前，市场自然比较迟滞，但我仍看空英镑，”伦敦纽约梅隆银行策略师Neil Mellor表示。

Mellor是今年夏初大型汇市交易银行中，首先转而大力看空英镑的策略师之一。他认为面对高涨的美元，英镑没有什么机会抗跌。他表示，英镑的下一个目标在1.6280美元附近。(完)

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