新闻稿：中国商业地产开发商面临供应过剩--标准普尔

(以下中文新闻稿由标准普尔提供) 香港，2014年9月3日—供应过剩导致的激烈竞争，以及电子商务对零售业的渗透，已波及中国的商业地产市场，标准普尔今日发布的报告《商业地产开发商可能面临比住宅开发商更严峻的挑战》如是表示。该报告是标准普尔有关中国房地产业的四份系列报告中的第三份。

标准普尔信用分析师李春燕在该报告中表示：“以实际情况来看，过度建设和需求不足已推高库存和空置率至很高水平，在三四线城市尤其如此。从信用角度来看，大规模的前期投资，不可预测的需求，以及较低的租金收益率预计将抑制增长前景，并增加商业地产开发商和投资者的债务负担。”

在该报告中标准普尔就以下问题发表了看法：对很多商业地产开发商和投资者而言，无论他们采取的建设并持有（业主）或建设后销售（开发商）的模式，未来几年内供应过剩和不确定的租金增长前景将如何提升风险，并限制回报。报告分析哪些因素将加剧商业地产开发商的风险，业主模式的开发商可以采取何种策略管理供应过剩情况，并取得他们期望的回报。