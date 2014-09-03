新闻稿：中国商业地产开发商面临供应过剩--标准普尔

标题新闻：2月全球精炼镍供应短缺从1月的1,100吨扩大至4,400吨-国际镍业研究组织(INSG)
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(以下中文新闻稿由标准普尔提供) 香港，2014年9月3日—供应过剩导致的激烈竞争，以及电子商务对零售业的渗透，已波及中国的商业地产市场，标准普尔今日发布的报告《商业地产开发商可能面临比住宅开发商更严峻的挑战》如是表示。该报告是标准普尔有关中国房地产业的四份系列报告中的第三份。
标准普尔信用分析师李春燕在该报告中表示：“以实际情况来看，过度建设和需求不足已推高库存和空置率至很高水平，在三四线城市尤其如此。从信用角度来看，大规模的前期投资，不可预测的需求，以及较低的租金收益率预计将抑制增长前景，并增加商业地产开发商和投资者的债务负担。”
在该报告中标准普尔就以下问题发表了看法：对很多商业地产开发商和投资者而言，无论他们采取的建设并持有（业主）或建设后销售（开发商）的模式，未来几年内供应过剩和不确定的租金增长前景将如何提升风险，并限制回报。报告分析哪些因素将加剧商业地产开发商的风险，业主模式的开发商可以采取何种策略管理供应过剩情况，并取得他们期望的回报。
标准普尔信用分析师叶翱行表示：“与此同时，若商业地产行业不能消化大规模供应，并在合理的时间区间内产生足够的现金流，商业地产开发商的财务风险可能会变差，评级会承压。” 这四份报告为“中国信用观察”系列报告的组成部分，该系列的报告分析中国大型公司和银行、重要行业、地方政府和结构性融资的信用状况。(完)
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路透华盛顿4月19日 - 国际货币基金组织(IMF)负责金融系统稳定的主要官员周三表示，当前的市场乐观情绪是基于对未来政策计划，尤其是美国计划，的“良好”预期，但情况可能与预期有出入。
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