国际油市：新加坡船用燃料油价格跌至近五个月低位，受累于原油下挫

路透新加坡9月3日 - 380-cst级的船用燃料油价格周三跌至4月7日以来低位，因原油价格下跌带来拖累。

380-cst船用燃料油报每吨583美元。

交易商表示，据称出价范围在每吨580-585美元之间。

“在这个的价格区间，势必会吸引一些买家。”一位驻新加坡的船用燃料油交易员表示。

布兰特原油期货周二跌至16个月低点，受到中国和欧洲石油需求增长放缓前景打压。 。但周三时升向每桶101美元。

交易商称，当原油价格下跌时，船主将就船用燃料油询价。

今日三笔现货交易均发生在Phillips66与新加坡贸易商兴隆之间，前者为卖方，后者为买方。

Phillips66向兴隆售出两笔两万吨的180-cst船货，船期为9月25-29日，价格为每吨586美元。

Phillips66向兴隆卖出2万吨380-cst船货，船期为9月23-27日，价格为每吨578美元。

日本石油连盟数据显示，截至8月30日当周，日本炼厂平均产能利用率为85.9%，高于前周的82.8%。

该国低硫燃料油库存同期较上周减少2.4%，报107万公升。(完)

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