国际油市：新加坡船用燃料油价格跌至近五个月低位，受累于原油下挫

标题新闻：2月全球精炼镍供应短缺从1月的1,100吨扩大至4,400吨-国际镍业研究组织(INSG)
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路透新加坡9月3日 - 380-cst级的船用燃料油价格周三跌至4月7日以来低位，因原油价格下跌带来拖累。
380-cst船用燃料油报每吨583美元。
交易商表示，据称出价范围在每吨580-585美元之间。
“在这个的价格区间，势必会吸引一些买家。”一位驻新加坡的船用燃料油交易员表示。
布兰特原油期货周二跌至16个月低点，受到中国和欧洲石油需求增长放缓前景打压。 。但周三时升向每桶101美元。
交易商称，当原油价格下跌时，船主将就船用燃料油询价。
今日三笔现货交易均发生在Phillips66与新加坡贸易商兴隆之间，前者为卖方，后者为买方。
Phillips66向兴隆售出两笔两万吨的180-cst船货，船期为9月25-29日，价格为每吨586美元。
Phillips66向兴隆卖出2万吨380-cst船货，船期为9月23-27日，价格为每吨578美元。
日本石油连盟数据显示，截至8月30日当周，日本炼厂平均产能利用率为85.9%，高于前周的82.8%。
该国低硫燃料油库存同期较上周减少2.4%，报107万公升。(完)
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产油国官方售价英文原文 (编译 洪曦; 审校 孙茉莉)
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路透华盛顿4月19日 - 国际货币基金组织(IMF)负责金融系统稳定的主要官员周三表示，当前的市场乐观情绪是基于对未来政策计划，尤其是美国计划，的“良好”预期，但情况可能与预期有出入。
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