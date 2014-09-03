更新版 1-《独家新闻》中国上市房企将获准发行中票并用于普通商品房--消息

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* 将允许已上市房地产企业在银行间市场发行中期票据

* 募集资金用途将用于符合国家政策支持的普通商品房项目

* 从事棚户区改造等公益性质的房地产开发更受鼓励

* 募集资金不能作为土地款等其他用途

路透北京9月3日 - 中国正致力于应对房地产市场所面临的调整压力，在各地方政府陆续松绑限购后，近期有关房地产市场融资方面亦吹来暖风。三位消息人士周三表示，监管层近日已向部分债券承销机构传达了房地产行业的最新政策动向，将允许已上市房地产企业在银行间市场发行中期票据。

消息人士透露，监管层规定募集资金用途将用于符合国家政策支持的普通商品房项目、补充流动资金、偿还银行贷款，而该贷款必须为保障房项目、普通商品房项目的项目贷款。

“监管层这是按照市场化的原则，处理中国房地产市场目前面临的问题。预计房地产龙头上市公司将受益，小型房地产公司融资还是很难。”中国一家大型券商的行业分析师称。

消息人士并表示，募集资金仅可用于房建开发，不能作为土地款等其他用途。普通商品房开发的面积要占到项目总面积的70%以上。同时，募集资金用于项目的，该项目的自有资金投入不得低于项目总投资的30%。

“以普通商品房为主的房地产上市公司才可发行中票，”一位知情人士称，“从事棚户区改造等公益性质的开发当然更受鼓励。”

消息人士援引监管层要求称，可发行中票的房地产上市公司还必须具备房地产一级资质，在一、二线城市房地产市场占比大，公司经营良好，具有稳定的偿债能力。 此外，还要求相关公司无“炒地”、“捂盘惜售”、“哄抬房价”等违法违规行为。

路透已联系银行间市场交易商协会，但其未予置评。

“中票的流动性比较好，房企融资的成本也会低一些，应该比银行贷款的成本低，也可以分散银行体系的风险。”浦发银行金融市场部宏观分析师曹阳说。

以市值计全球第二大银行--中国建设银行 周三就表示，下半年该行对公房地产业贷款将继续贯彻落实国家房地产宏观调控政策，运用长期以来积累的房地产业务优势，有序做好房地产信贷投放。重点投向一二线城市核心区域，支持主业含房地产的央企项目、长期战略合作伙伴客户，支持中小套型普通住房项目。严格控制三四线城市、风险较高区域和客户信贷投放，提高信贷资产质量。

中国央行5月召开会议要求商业银行合理配置信贷资源，优先满足居民家庭首次购买自住普通商品住房的贷款需求。

今年以来楼市持续低迷，为支撑当地楼市，各地方政府陆续宣布松绑楼市限购政策。40多个实施限购的城市中，除去北京、上海、广州和深圳四个一线城市，目前还在限购当中的城市已屈指可数。 （完）