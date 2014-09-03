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亚洲 | 2014年 9月 3日 星期三 19:02 BJT

国际油市：亚洲航煤升水升至近五个月高位，市场无卖兴

路透新加坡9月3日 - 亚洲航煤升水周三升至近五个月高位，行业消息人士称，壳牌继续求购9月船货，而市场无卖兴。

路透数据显示，航煤较新加坡报价升水上涨0.20美元至每桶0.30美元，为4月4日以来最高，当时报0.39美元。

交易商称，壳牌求购9月中的航煤，买价不低，但是没有多少卖兴。

新加坡一交易商称，近来柴油价格上涨，炼厂或许将产能转至生产柴油而非航煤，这可能加紧了后者的供应。

另一位交易商称，不过中国和韩国持续增加航煤出口，升水上涨的情况可能是昙花一现。

据日本石油联盟数据，日本航煤需求稳定，煤油库存当前在七个月高位。

南非出现一些现货需求，帮助支撑超低含硫的柴油升水。

交易商称，Engen Petroleum求购10月上半月的船货。此前南非PetroSA也有现货买需。(完)

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(编译 田建华; 审校 孙茉莉)
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