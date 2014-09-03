国际油市：亚洲航煤升水升至近五个月高位，市场无卖兴

标题新闻：2月全球精炼镍供应短缺从1月的1,100吨扩大至4,400吨-国际镍业研究组织(INSG)
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路透新加坡9月3日 - 亚洲航煤升水周三升至近五个月高位，行业消息人士称，壳牌继续求购9月船货，而市场无卖兴。
路透数据显示，航煤较新加坡报价升水上涨0.20美元至每桶0.30美元，为4月4日以来最高，当时报0.39美元。
交易商称，壳牌求购9月中的航煤，买价不低，但是没有多少卖兴。
新加坡一交易商称，近来柴油价格上涨，炼厂或许将产能转至生产柴油而非航煤，这可能加紧了后者的供应。
另一位交易商称，不过中国和韩国持续增加航煤出口，升水上涨的情况可能是昙花一现。
据日本石油联盟数据，日本航煤需求稳定，煤油库存当前在七个月高位。
南非出现一些现货需求，帮助支撑超低含硫的柴油升水。
交易商称，Engen Petroleum求购10月上半月的船货。此前南非PetroSA也有现货买需。(完)
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(编译 田建华; 审校 孙茉莉)
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路透华盛顿4月19日 - 国际货币基金组织(IMF)负责金融系统稳定的主要官员周三表示，当前的市场乐观情绪是基于对未来政策计划，尤其是美国计划，的“良好”预期，但情况可能与预期有出入。
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