马来西亚期市：出口数据利好推高棕榈油，但仍未远离五年半低点

路透雅加达9月3日 - 马来西亚棕榈油期货周三上涨超过1%，受助于出口数据好于预期以及交易商所指出的市场超卖。

交易商表示，棕榈油价格于近几个交易日下滑，多数人仍然态度谨慎，因为棕榈油仍接近五年半低位。

临近收盘时，指标11月棕榈油合约 上涨1.3%，收报每吨1,978马币(林吉特)，但仍然徘徊在上日触及的2009年3月以来低位1,914林吉特附近。

总成交量51,028口，高于均值的35,000口。

“市场已经多日下跌，但昨天的出口数据较好。”一家外资经纪机构驻吉隆坡的交易员说。“豆油价格稳定...现在是技术性修正。”

船货调查机构Intertek Testing Services周二表示，8月马来西亚棕榈油产品出口较前月减少4.8%，至1,288,117吨，但扳回了本月稍早时的跌幅，因印度需求提高抵消了中国与欧洲的进口疲弱。

船货调查机构Societe Generale de Surveillance周二稍晚表示，8月马来西亚棕榈油产品出口下降5%至1,282,597吨。

技术面显示，棕榈油预计将进一步上涨到每吨1,998林吉特，因其已经突破1,968林吉特的阻力位。(完)

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