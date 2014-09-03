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债券 | 2014年 9月 3日 星期三 19:07 BJT

美国数据：8月29日止当周抵押贷款申请上升，利率下滑刺激再融资需求

路透纽约9月3日 - 周三公布的行业报告显示，美国上周房屋抵押贷款申请上升，因利率下滑。

美国抵押贷款银行协会(MBA)表示，8月29日止当周经季节调整的美国抵押贷款申请指数上升0.2%。该指数涵盖了再融资与购房需求。

经季节调整的再融资申请指数上升1.4%。而购房贷款指数下跌1.5%。

MBA数据显示，30年期固息抵押贷款利率为4.25%，较上周下滑3个基点，降至2013年6月以来最低水平。

据MBA，此项调查涵盖了超过75%的美国零售住宅抵押贷款申请。(完)
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