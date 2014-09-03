美国数据：8月29日止当周抵押贷款申请上升，利率下滑刺激再融资需求

欧元债市：德国短期公债收益率触及一周半高点，受ECB调查报告等影响
德国商业银行策略师David Schnautz称，欧洲央行的调查报告可能驱使欧洲央行采取行动，应对可作抵押担保的公债供应稀缺的问题。
路透纽约9月3日 - 周三公布的行业报告显示，美国上周房屋抵押贷款申请上升，因利率下滑。
美国抵押贷款银行协会(MBA)表示，8月29日止当周经季节调整的美国抵押贷款申请指数上升0.2%。该指数涵盖了再融资与购房需求。
经季节调整的再融资申请指数上升1.4%。而购房贷款指数下跌1.5%。
MBA数据显示，30年期固息抵押贷款利率为4.25%，较上周下滑3个基点，降至2013年6月以来最低水平。
据MBA，此项调查涵盖了超过75%的美国零售住宅抵押贷款申请。(完)
德国商业银行策略师David Schnautz称，欧洲央行的调查报告可能驱使欧洲央行采取行动，应对可作抵押担保的公债供应稀缺的问题。
美元指数周三反弹，昨日跌至三周低点，因投资人重新考虑美国联邦储备理事会(FED/美联储)升息预期，且担心特朗普总统兑现财政刺激措施承诺的能力。(完) (编译 李军; 审校 利棣儿)
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