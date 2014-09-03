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亚洲 | 2014年 9月 3日 星期三 19:42 BJT

东南亚股市：多数市场延续涨势，外资持续买入

路透曼谷9月3日 - 泰国股市周三连续第四日上涨，Airports of Thailand 等旅游类股领涨，此外市场预期本周稍后欧洲央行将宣布货币刺激措施，这亦推高东南亚市场的人气。

泰国股市 收高0.9%，报1,583.27,为15个月最高收位。交易所数据显示，外资净买入19亿泰铢股票。

机场运营商Airports of Thailand跳涨3.4%至创纪录收位245泰铢，交易商称，更加稳定的政治局势支撑旅游类股。

印尼股市 和菲律宾股市 连续第三日上涨，新加坡市场 扩大涨幅，连续第二日上涨。越南股市 连涨第三日。

交易所和汤森路透数据显示，外资净买入6.21亿披索的菲律宾股票，印尼市场净买入4,750亿印尼卢比的股票。马来西亚净买入价值5,700万马币的股票。

涨跌 当日 今年以来 2013年

最新报价 点数 涨跌% 涨跌% 收市价

汤森路透东南亚指数 447.36 2.88 +0.65 +15.19 388.37

新加坡 3348.77 20.47 +0.62 +5.73 3167.43

马来西亚 1864.87 -2.82 -0.15 -0.11 1866.96

泰国 1583.27 14.67 +0.94 +21.91 1298.71

印尼 5224.14 22.55 +0.43 +22.23 4274.18

菲律宾 7206.02 99.46 +1.40 +22.35 5889.83

越南 640.75 4.10 +0.64 +26.97 504.63

(完)

美国股市 标准普尔主要分类指数

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