国际油市：石脑油价格下跌，市场供应为患

标题新闻：2月全球精炼镍供应短缺从1月的1,100吨扩大至4,400吨-国际镍业研究组织(INSG)
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路透新加坡9月3日 - 周三亚洲石脑油价格下跌1.6%至每吨132.78美元，因买兴不多而供应在高位。
预计10月从欧洲和地中海发往亚洲的船货很多。
一交易商称，“到处都是石脑油库存，尽管这样仍有待沽的船货，所以这会持续打压市场。”
日本三井化学周三称，已经关闭千叶市一年产能61.2万吨的石脑油裂解装置，将在约两周后重启。
该公司发言人称，原本计划从10月中至10月末关闭，但将关闭提前了。
该装置关闭将使得本已经供应为患的市场需求再次减少。
新加坡现货市场达成两笔汽油交易，一笔石脑油交易。
BP向伊藤忠商事售出一批11月上半月的船货，价格为每吨888美元。
维多向联合石化售出9月24-28日装运的92号汽油，价格为每桶109.30美元，并从壳牌买入一批95号汽油，9月22-26日装运，价格为每桶111.50美元。(完)
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(编译 田建华; 审校 孙茉莉)
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路透华盛顿4月19日 - 国际货币基金组织(IMF)负责金融系统稳定的主要官员周三表示，当前的市场乐观情绪是基于对未来政策计划，尤其是美国计划，的“良好”预期，但情况可能与预期有出入。
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