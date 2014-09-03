国际油市：石脑油价格下跌，市场供应为患

路透新加坡9月3日 - 周三亚洲石脑油价格下跌1.6%至每吨132.78美元，因买兴不多而供应在高位。

预计10月从欧洲和地中海发往亚洲的船货很多。

一交易商称，“到处都是石脑油库存，尽管这样仍有待沽的船货，所以这会持续打压市场。”

日本三井化学周三称，已经关闭千叶市一年产能61.2万吨的石脑油裂解装置，将在约两周后重启。

该公司发言人称，原本计划从10月中至10月末关闭，但将关闭提前了。

该装置关闭将使得本已经供应为患的市场需求再次减少。

新加坡现货市场达成两笔汽油交易，一笔石脑油交易。

BP向伊藤忠商事售出一批11月上半月的船货，价格为每吨888美元。

维多向联合石化售出9月24-28日装运的92号汽油，价格为每桶109.30美元，并从壳牌买入一批95号汽油，9月22-26日装运，价格为每桶111.50美元。(完)

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