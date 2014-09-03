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市场报道 | 2014年 9月 3日 星期三 20:40 BJT

美国热股：住宅建筑商Toll Brothers盘前小涨，季度获利大幅增长

路透9月3日 - 美国最大高端住宅建筑商Toll Brothers 季度获利上涨逾一倍，因以较高价格售出的房屋数量增加。

Toll Brothers周三盘前上涨0.20%，周二收在35.63美元。(完)
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