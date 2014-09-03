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市场报道 | 2014年 9月 3日 星期三 20:40 BJT

美国热股：摩根大通正与美国银行进行一精炼厂原油供应协议谈判--报载

路透9月3日 - 华尔街日报周二援引熟悉情况的消息人士报导称，摩根大通 正就出售凯雷投资集团(Carlyle Group)旗下Philadelphia Energy Solutions费城精炼厂的原油供应协议一事，同美国银行 进行谈判。

摩根大通周三盘前上涨0.70%，周二收在59.67美元；美国银行盘前下跌0.06%，周二收于16.27美元。(完)
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