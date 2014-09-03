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市场报道 | 2014年 9月 3日 星期三 21:39 BJT

美国股市：开高，拭目以待工厂订单数据

路透纽约9月3日 - 美国股市周三开高，人们越发乐观俄乌能达成解决协议，投资者亦拭目以待工厂订单的出炉。

道琼工业指数 涨38.4点或0.23%，报17,105.96, 标准普尔500指数 报4.17点或0.21%，报2,006.45，Nasdaq综合股价指数 升11.16点或0.24%，报4,609.34。(完)
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