表格：美国财政部标售四周期国库券得标利率为0.015%，投标倍数为4.49

南非汇市：兰特小跌，在淡静交投中寻找方向
美元指数周三反弹，昨日跌至三周低点，因投资人重新考虑美国联邦储备理事会(FED/美联储)升息预期，且担心特朗普总统兑现财政刺激措施承诺的能力。(完) (编译 李军; 审校 利棣儿)
路透华盛顿9月3日 - 美国财政部称，其四周期国库券的荷兰式标售结果如下： 收益率(%) 高值 0.015 中值 0.010 低值 0.000 投资 0.015
价格/得标 价格 99.998833 高值得标比率 51.11% 投标倍数 4.49 投标及得标数量(单位:美元) 总得标 40,000,586,600 总投标 179,405,751,600 竞争性投标得标 39,775,639,500 非竞争性投标得标 224,947,100 FED附加 0 发行细节 发行日 2014/09/04 到期日 2014/10/02 CUSIP码 912796DX4
CUSIP---美国证券统一识别程序委员会(完) 浏览美国公债标售指南页面，请点选 ；债券发行相关报导请点选
(编译 母红; 审校 李军)
美元指数周三反弹，昨日跌至三周低点，因投资人重新考虑美国联邦储备理事会(FED/美联储)升息预期，且担心特朗普总统兑现财政刺激措施承诺的能力。(完) (编译 李军; 审校 利棣儿)
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路透华盛顿4月19日 - 国际货币基金组织(IMF)负责金融系统稳定的主要官员周三表示，当前的市场乐观情绪是基于对未来政策计划，尤其是美国计划，的“良好”预期，但情况可能与预期有出入。