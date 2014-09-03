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货币新闻 | 2014年 9月 4日 星期四 02:31 BJT

路透专访：达拉斯联储总裁费希尔称逐步升息不会令美国经济‘减速’

路透9月3日达拉斯 - 美国达拉斯联储总裁费希尔周三接受路透访问时称，美国经济状况“十分良好”，他认为，联储很快会准备好逐步升息，但表示，具体升息时机尚不明确。

以下是他的讲话摘要：

* 逐步升息不会导致经济成长减速；

* 升息时间表在不断提前，但具体时机仍不明确；

* 美国经济复苏正在逐步加速，可持久；

* 不会因通胀率略低于联储设定的2%的目标而困扰；

* 美联储‘接近’决定新的退出策略；

* 美联储应在第一时间公布退出策略，但公布的时间应与美联储主席的记者会相一致。(完)
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