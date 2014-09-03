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货币新闻 | 2014年 9月 4日 星期四 04:38 BJT

国际油市：美国最近一周原油库存减少54.5万桶--美国石油协会(API)

路透纽约9月3日 - 美国石油协会(API)周三公布：

* 美国最近一周原油库存减少54.5万桶；

* 美国最近一周汽油库存增加36.2万桶，馏分油库存增加38.5万桶。(完)
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