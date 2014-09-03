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市场报道 | 2014年 9月 4日 星期四 05:09 BJT

美股盘后：百胜集团公布中国业务销售预估后股价下挫3.4%

路透9月3日 - 百胜集团 周三在美股盘后交易中大跌3.4%，此前该公司公布了中国业务销售预估。

百胜预计，截至8月31日的会计年度第三季中国同店销售下滑约13%。(完)
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