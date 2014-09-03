日韩经济指标预测--9月4日-9月11日****

标题新闻：2月全球精炼镍供应短缺从1月的1,100吨扩大至4,400吨-国际镍业研究组织(INSG)
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以下为日本和韩国近期预定公布的经济数据及官方会议日程： GMT时间 经济指标/活动 公布时段 预估值 前值 9月1日当周 9月3日(三) 2350 日本投资外国债券(亿日圆) 前周 -- 卖超6,090 外资投资日本股票(亿日圆) -- 买超1,746 9月4日(四) 2350 日本外汇储备(亿美元) 8月 -- 12,760 9月5日(五) 0500 日本同时指标(较前月) 7月 -- -1.8 领先指标 -- +0.7 9月8日当周 9月7日(日) 2350 日本银行放款 8月 -- +2.2% 2350 日本经常帐(亿日圆) 7月 -- 赤字3,991 2350 日本国内生产总值(GDP)环比年率 第二季修正值 -- -6.8% (较前季) -- -1.7% 资本支出(较前季) -- -2.5% 民间消费(较前季) -- -5.0% 外部需求(较前季) -- +1.1% 9月8日(一) 0500 日本服务业景气判断指数 8月 -- 51.3 9月9日(二) 0500 日本消费者信心指数 8月 -- 41.5 2350 日本企业物价指数(较前月) 8月 -- +0.3% (较上年同期) -- +4.3% 2350 日本机械订单(较前月) 7月 -- +8.8% (较上年同期) -- -3.0% 9月10日(三) 2300 韩国失业率 8月 -- 3.4% 2350 日本企业调查指数 第三季 -- -13.9 9月11日(四) 0300 韩国L货供额 7月 -- +7.4%(完)
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路透华盛顿4月19日 - 国际货币基金组织(IMF)负责金融系统稳定的主要官员周三表示，当前的市场乐观情绪是基于对未来政策计划，尤其是美国计划，的“良好”预期，但情况可能与预期有出入。
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