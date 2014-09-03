版本:
中国
亚洲 | 2014年 9月 4日 星期四 06:34 BJT

《中港台科技媒体及通讯类股在美上市报价一览表》--9月3日

以下为中港台三地科技，媒体及通讯类股(TMT)在美上市最新收盘价：

公司名 股票代码 收盘价 涨跌 涨跌幅% 成交量

中国

新浪 45.17 -0.55 -1.20 1146478

搜狐 56.57 -2.96 -4.97 838761

网易 88.26 +0.36 +0.41 461761

百度 227.45 +2.65 +1.18 4633592

台湾

台湾积体电路 21.35 +0.27 +1.28 2075006

联电 2.18 -0.01 -0.46 56479

日月光 6.46 +0.05 +0.78 389419

硅品精密 7.53 +0.06 +0.80 795450

和信超媒体 0.96 -0.01 -0.91 52495

友达 4.79 +0.01 +0.21 31119

中华电信 31.05 +0.20 +0.65 23634

台湾国际航电 53.56 -0.36 -0.67 3158491

香港

中国移动 64.23 +1.84 +2.95 489600

中国联通 17.72 -0.31 -1.72 141433

中国电信 64.05 -0.17 -0.26 14785

中芯国际 4.73 +0.02 +0.42 7584

电讯盈科 0.00 +0.00 +0.00 55

(完)

美国股市 标准普尔主要分类指数

美股盘前/盘后 美股一周展望

Nasdaq最活跃个股 纽约证交所最活跃个股

Nasdaq涨幅居前个股 纽约证交所涨幅居前个股

Nasdaq跌幅居前个股 纽约证交所跌幅居前个股

美股业绩公布日程 中港台企业ADR报价一览表

股市新闻 美股盘中英文报导

欧洲股市报导 日本股市报导

香港股市报导 中国股市报导

澳洲股市报导 台湾股市报导

韩国股市报导 东南亚股市报导

英股富时指数 德股DAX指数

法股CAC-40指数 (整理 徐文焰；审校 白云)
我们的标准: 汤森路透“信任原则

更多 亚洲

热门文章

编辑推荐

文章推荐