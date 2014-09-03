《中港台科技媒体及通讯类股在美上市报价一览表》--9月3日

标题新闻：2月全球精炼镍供应短缺从1月的1,100吨扩大至4,400吨-国际镍业研究组织(INSG)
以上为新闻提示，路透仅提供中文标题，不就原文报导提供中文版本，欲浏览英文报导全文，请点选
以下为中港台三地科技，媒体及通讯类股(TMT)在美上市最新收盘价：
公司名 股票代码 收盘价 涨跌 涨跌幅% 成交量
中国
新浪 45.17 -0.55 -1.20 1146478
搜狐 56.57 -2.96 -4.97 838761
网易 88.26 +0.36 +0.41 461761
百度 227.45 +2.65 +1.18 4633592
台湾
台湾积体电路 21.35 +0.27 +1.28 2075006
联电 2.18 -0.01 -0.46 56479
日月光 6.46 +0.05 +0.78 389419
硅品精密 7.53 +0.06 +0.80 795450
和信超媒体 0.96 -0.01 -0.91 52495
友达 4.79 +0.01 +0.21 31119
中华电信 31.05 +0.20 +0.65 23634
台湾国际航电 53.56 -0.36 -0.67 3158491
香港
中国移动 64.23 +1.84 +2.95 489600
中国联通 17.72 -0.31 -1.72 141433
中国电信 64.05 -0.17 -0.26 14785
中芯国际 4.73 +0.02 +0.42 7584
电讯盈科 0.00 +0.00 +0.00 55
(完)
美国股市 标准普尔主要分类指数
美股盘前/盘后 美股一周展望
Nasdaq最活跃个股 纽约证交所最活跃个股
Nasdaq涨幅居前个股 纽约证交所涨幅居前个股
Nasdaq跌幅居前个股 纽约证交所跌幅居前个股
美股业绩公布日程 中港台企业ADR报价一览表
股市新闻 美股盘中英文报导
欧洲股市报导 日本股市报导
香港股市报导 中国股市报导
澳洲股市报导 台湾股市报导
韩国股市报导 东南亚股市报导
英股富时指数 德股DAX指数
法股CAC-40指数 (整理 徐文焰；审校 白云)
以上为新闻提示，路透仅提供中文标题，不就原文报导提供中文版本，欲浏览英文报导全文，请点选
路透华盛顿4月19日 - 国际货币基金组织(IMF)负责金融系统稳定的主要官员周三表示，当前的市场乐观情绪是基于对未来政策计划，尤其是美国计划，的“良好”预期，但情况可能与预期有出入。
(重发以补齐漏字) 以上为即时重要消息提示,路透中文快讯将暂不做进一步报导.欲浏览英文报导全文,请点选