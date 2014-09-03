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亚洲 | 2014年 9月 4日 星期四 07:00 BJT

****澳新经济指标预测--9月4日-9月11日****

以下为澳洲和新西兰近期预定公布的经济数据及官方会议日程:
            
    GMT时间  经济指标/活动                            公布时段        预估值      前值 
    
    9月1日当周
    
    9月4日(四)
    0130 澳洲零售销售(较前月)                           7月           +0.4%     +0.6%
    0130 澳洲商品和服务贸易收支(亿澳元)                 7月        逆差15.1 逆差16.83
                 商品和服务进口                                         --      -1.0%
                 商品和服务出口                                         --       持平
    
    9月4日-5日
    2330 澳洲AIG建筑业指数                              8月             --         53
    
    9月5日(五)
    暂无重要数据公布
    
    9月8日当周
    
    9月7日(日)
    2245 新西兰制造业销售                             第二季            --       +0.5%
    
    9月8日(一)
    2245 新西兰电子卡零售销售(较前月)                   8月             --        持平
                             (较上年同期)                               --       +5.1%
    0130 澳洲ANZ报纸招聘广告                            8月             --       -2.8%
                网络招聘广告                                            --       +0.4%
    
    9月9日(二)
    0130 澳洲国民银行(NAB)企业现况指数                  8月             --       正8.0
                          企业信心指数                                  --        正11
    0130  澳洲房屋融资                                  7月             --       +0.2%
              投资性房屋融资                                            --       -0.3%
    
    9月9日-14日
    2200 新西兰REINZ房屋价格指数(较前月)                8月             --       -0.7%
                            (较上年同期)                                --       +5.9%
    
    9月10日(三)
    0030 澳洲消费者信心指数                             9月             --       +3.8%
    2100 新西兰央行利率决定                             --            3.50%      3.50% 
    
    9月11日(四)
    2245 新西兰制造业采购经理人指数(PMI)                8月             --       53.00
    2245 新西兰食品物价指数                             8月             --       -0.7%
    0130 澳洲就业人数(万人)                             8月             --    减少0.03
              全职就业人数(万人)                                        --    增加1.45
              就业参与率                                                --       64.8%
              失业率                                                    --        6.4%(完)
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