澳新经济指标预测--9月4日-9月11日****

标题新闻：2月全球精炼镍供应短缺从1月的1,100吨扩大至4,400吨-国际镍业研究组织(INSG)
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以下为澳洲和新西兰近期预定公布的经济数据及官方会议日程: GMT时间 经济指标/活动 公布时段 预估值 前值 9月1日当周 9月4日(四) 0130 澳洲零售销售(较前月) 7月 +0.4% +0.6% 0130 澳洲商品和服务贸易收支(亿澳元) 7月 逆差15.1 逆差16.83 商品和服务进口 -- -1.0% 商品和服务出口 -- 持平 9月4日-5日 2330 澳洲AIG建筑业指数 8月 -- 53 9月5日(五) 暂无重要数据公布 9月8日当周 9月7日(日) 2245 新西兰制造业销售 第二季 -- +0.5% 9月8日(一) 2245 新西兰电子卡零售销售(较前月) 8月 -- 持平 (较上年同期) -- +5.1% 0130 澳洲ANZ报纸招聘广告 8月 -- -2.8% 网络招聘广告 -- +0.4% 9月9日(二) 0130 澳洲国民银行(NAB)企业现况指数 8月 -- 正8.0 企业信心指数 -- 正11 0130 澳洲房屋融资 7月 -- +0.2% 投资性房屋融资 -- -0.3% 9月9日-14日 2200 新西兰REINZ房屋价格指数(较前月) 8月 -- -0.7% (较上年同期) -- +5.9% 9月10日(三) 0030 澳洲消费者信心指数 9月 -- +3.8% 2100 新西兰央行利率决定 -- 3.50% 3.50% 9月11日(四) 2245 新西兰制造业采购经理人指数(PMI) 8月 -- 53.00 2245 新西兰食品物价指数 8月 -- -0.7% 0130 澳洲就业人数(万人) 8月 -- 减少0.03 全职就业人数(万人) -- 增加1.45 就业参与率 -- 64.8% 失业率 -- 6.4%(完)
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路透华盛顿4月19日 - 国际货币基金组织(IMF)负责金融系统稳定的主要官员周三表示，当前的市场乐观情绪是基于对未来政策计划，尤其是美国计划，的“良好”预期，但情况可能与预期有出入。
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