《美国重要政经日程》--9月4日

欧洲股市：小幅反弹，受企业业绩和银行股升势扶助
路透伦敦4月19日 - 欧洲股市周三反弹，因银行股回升，且部分企业首季业绩强劲，盖过了油气股下跌的影响。昨日欧股录得五个月最大单日跌幅。
(除特别说明外，均为GMT时间)
1230 - 劳工部公布一周初请失业金人数、第二季非农劳动生产率和劳工成本修正值
1230 - 商务部公布7月国际贸易收支
1400 - 房贷美公布一周美国抵押贷款利率
1430 - 美国能源资料协会(EIA)公布一周地下天然气库存
1500 - EIA公布一周石油库存和产出数据(注：受劳工节假日影响，本数据从周三推迟至周四公布)
1500 - 财政部每周例行宣布三个月和六个月期国库券发售，并宣布三年期、10年期和30年期债券发售
-- - 美国铁路协会公布一周主要铁路运量
2000 - 农业部公布一周全球棉花价格
2000后 - 美国投资公司协会公布一周货币市场共同基金数据
2030 - 美联储公布一周资产负债情况
注：路透中文快讯未必会另行报导上述相关新闻。(完)
全球重要经济事件一览表
新兴市场重要经济事件预告
美国上市公司业绩公布日程表
金融市场假期一览表
美国重要政经日程
日本重要政经日程
中国重要政经日程
香港重要政经日程
台湾重要政经日程 (编译 王颖；审校 徐文焰)
路透伦敦4月19日 - 欧洲股市周三反弹，因银行股回升，且部分企业首季业绩强劲，盖过了油气股下跌的影响。昨日欧股录得五个月最大单日跌幅。
路透4月19日 - 以下为东京工业品交易所(TOCOM)期胶各合约周三晚 盘收市价： 合约 日盘 成交量 晚盘 成交量 * 4月 229 9 237 1 * 5月 228.5 103 231 16 * 6月 213 196 216.2 48 * 7月 208.5 363 211.7 68 * 8月 205.6 1,242 208 189 * 9月 203 7,425 205 1,178 TOCOM将晚盘视作第二日交易的一部分，因此当日0630GMT的报价是当 日官方收盘价。 TOCOM在2009年5月7日推出新的交易平台，并在0800GMT-1400GMT之间 增加了晚盘。橡胶晚盘交易时间为0800-1000GMT。(完) (编译
美元指数周三反弹，昨日跌至三周低点，因投资人重新考虑美国联邦储备理事会(FED/美联储)升息预期，且担心特朗普总统兑现财政刺激措施承诺的能力。(完) (编译 李军; 审校 利棣儿)