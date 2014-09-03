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货币新闻 | 2014年 9月 4日 星期四 06:56 BJT

《综述》美国工厂订单及汽车销售数据强劲，点亮经济前景

美国金融市场基本未受数据影响，因投资者聚焦于乌克兰东部的冲突中。美股涨跌互见，苹果 重挫4.22%，因在新款iPhone发布前一周，该公司的iCloud服务可能存在安全漏洞。

7月运输设备订单飙升74.1%，反映了波音 接获大型民用飞机订单。

汽车订单增加7.3%，为2011年3月以来最大增幅。资本财订单激增52.5%，增幅创纪录。但基本金属、机械、电脑和电气设备、家电和零件订单则下滑。

工厂未完成订单创下14年来最大增幅，同时库存仍偏低，均为该产业近期前景乐观的迹象。(完) (编译 王兴亚/许娜/王颖/戴素萍 审校 徐文焰)
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