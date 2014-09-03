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货币新闻 | 2014年 9月 4日 星期四 06:42 BJT

巴西央行：维持指标利率在11%不变，忽视放宽政策以提振经济的压力

路透巴西利亚9月3日 - 巴西央行周三维持指标利率在11%不变，忽视放宽货币政策以协助提振经济的压力。该国经济在距离总统大选数周前陷入衰退。

央行称，这一决定考虑了宏观经济状况和通胀前景。

路透调查中53位受访分析师预计，巴西央行将连续第三次维持指标利率 在11%不变。(完)

(编译 戴素萍 审校 徐文焰)
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