《焦点》日本央行料维持政策不变，并保持对经济的乐观看法

欧元债市：德国短期公债收益率触及一周半高点，受ECB调查报告等影响
德国商业银行策略师David Schnautz称，欧洲央行的调查报告可能驱使欧洲央行采取行动，应对可作抵押担保的公债供应稀缺的问题。
支持日本央行乐观信心的，是就业和收入情况的稳步改善。目前失业率正接近央行所认为的充分就业水准，就业机会为22年以来最多。
周二公布的数据显示，7月的夏季奖金跳增，基本工资在下降逾两年后连续第二个月增长，支持了央行有关家庭收入增加将支撑消费并推高通胀的论点。
按照去年4月出台的“量化与质化宽松(QQE)”计划，日本央行承诺在大约两年时间内达到2%的通胀率目标。日本经济已经连续15年深陷通缩泥潭。
尽管黑田东彦一再保证日本有望达成通胀目标，但许多民间分析师怀疑通胀率能否在下一财年提高到2%。(完)
(编译 王兴亚/王丽鑫/许娜/郑茵 审校 戴素萍/徐文焰)
德国商业银行策略师David Schnautz称，欧洲央行的调查报告可能驱使欧洲央行采取行动，应对可作抵押担保的公债供应稀缺的问题。
路透伦敦4月19日 - 欧洲股市周三反弹，因银行股回升，且部分企业首季业绩强劲，盖过了油气股下跌的影响。昨日欧股录得五个月最大单日跌幅。
路透4月19日 - 以下为东京工业品交易所(TOCOM)期胶各合约周三晚 盘收市价： 合约 日盘 成交量 晚盘 成交量 * 4月 229 9 237 1 * 5月 228.5 103 231 16 * 6月 213 196 216.2 48 * 7月 208.5 363 211.7 68 * 8月 205.6 1,242 208 189 * 9月 203 7,425 205 1,178 TOCOM将晚盘视作第二日交易的一部分，因此当日0630GMT的报价是当 日官方收盘价。 TOCOM在2009年5月7日推出新的交易平台，并在0800GMT-1400GMT之间 增加了晚盘。橡胶晚盘交易时间为0800-1000GMT。(完) (编译