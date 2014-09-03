《焦点》日本央行料维持政策不变，并保持对经济的乐观看法

支持日本央行乐观信心的，是就业和收入情况的稳步改善。目前失业率正接近央行所认为的充分就业水准，就业机会为22年以来最多。

周二公布的数据显示，7月的夏季奖金跳增，基本工资在下降逾两年后连续第二个月增长，支持了央行有关家庭收入增加将支撑消费并推高通胀的论点。

按照去年4月出台的“量化与质化宽松(QQE)”计划，日本央行承诺在大约两年时间内达到2%的通胀率目标。日本经济已经连续15年深陷通缩泥潭。

尽管黑田东彦一再保证日本有望达成通胀目标，但许多民间分析师怀疑通胀率能否在下一财年提高到2%。(完)