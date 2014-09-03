欧洲经济指标预测--9月4日-9月11日****

欧洲股市：小幅反弹，受企业业绩和银行股升势扶助
路透伦敦4月19日 - 欧洲股市周三反弹，因银行股回升，且部分企业首季业绩强劲，盖过了油气股下跌的影响。昨日欧股录得五个月最大单日跌幅。
以下为欧洲近期预定公布的经济数据及官方会议日程： GMT时间 经济指标/活动 公布时段 预估值 前值 9月1日当周 9月4日-9日 0700 英国Halifax房价指数(较前月) 8月 -- +1.4% 三个月房价指数(较上年同期) 9.9% +10.2% 9月4日(四) 0530 法国按国际劳工组织(ILO)标准计算的失业率 第二季 -- 10.1% 0600 德国工业订单(较前月) 7月 +1.5% -3.2% 1100 英国央行利率决定 9月 0.5% 0.5% 量化宽松规模(亿英镑) -- 3,750 1145 欧洲央行再融资利率 9月 0.15% 0.15% 存款利率 负0.1% 负0.1% 9月5日(五) 0600 德国工业生产(较前月) 7月 +0.3% +0.3% 0645 法国消费者信心指数 8月 85 86 0715 瑞士工业订单(较上年同期) 第二季 -- +4.3% 0900 欧元区GDP(较前季) 第二季修正值 持平 持平 (较上年同期) +0.7% +0.7% 9月8日当周 9月8日(一) 0545 瑞士失业率(未经季节调整) 8月 -- 2.9% (经季节调整) -- 3.2% 0600 德国经季节调整出口(较上月) 7月 -- +0.9% 进口(较上月) -- +4.5% 贸易收支(亿欧元) -- 顺差162 0715 瑞士消费者物价指数(CPI)(较前月) 8月 -- -0.4% (较上年同期) -- 持平 0715 瑞士零售销售(较上年同期) 7月 -- +3.4% 0830 欧元区Sentix投资者信心指数 9月 -- 2.7 2301 英国零售业联盟(BRC)零售销售(较上年同期) 8月 -- -0.3% 9月9日(二) 0645 法国预算收支(亿欧元) 7月 -- 赤字594 0645 法国贸易收支(亿欧元) 7月 -- 逆差54 进口(亿欧元) -- 421.15 出口(亿欧元) -- 367.35 0830 英国工业生产(较上月) 7月 -- +0.3% (较上年同期) -- +1.2% 制造业产出(较上月) 7月 -- +0.3% (较上年同期) -- +1.9% 0830 英国对非欧盟国家贸易收支(亿英镑) 7月 -- 逆差38.41 全球贸易收支(亿英镑) -- 逆差94.13 9月10日(三) 0530 法国非农就业岗位(较前季) 第二季 -- +0.1% 0645 法国工业生产(较前月) 7月 -- +1.3% 9月10日-11日 2301 英国RICS房价指数 8月 -- 49 9月11日(四) 0600 德国消费者物价指数(CPI)(较前月) 8月终值 -- 持平 (较上年同期) -- +0.8% 消费者物价调和指数(HICP)(较前月) -- 持平 (较上年同期) -- +0.8% 0645 法国HICP(较前月) 8月终值 -- -0.4% (较上年同期) -- +0.6%(完)
路透伦敦4月19日 - 欧洲股市周三反弹，因银行股回升，且部分企业首季业绩强劲，盖过了油气股下跌的影响。昨日欧股录得五个月最大单日跌幅。
路透4月19日 - 以下为东京工业品交易所(TOCOM)期胶各合约周三晚 盘收市价： 合约 日盘 成交量 晚盘 成交量 * 4月 229 9 237 1 * 5月 228.5 103 231 16 * 6月 213 196 216.2 48 * 7月 208.5 363 211.7 68 * 8月 205.6 1,242 208 189 * 9月 203 7,425 205 1,178 TOCOM将晚盘视作第二日交易的一部分，因此当日0630GMT的报价是当 日官方收盘价。 TOCOM在2009年5月7日推出新的交易平台，并在0800GMT-1400GMT之间 增加了晚盘。橡胶晚盘交易时间为0800-1000GMT。(完) (编译
美元指数周三反弹，昨日跌至三周低点，因投资人重新考虑美国联邦储备理事会(FED/美联储)升息预期，且担心特朗普总统兑现财政刺激措施承诺的能力。(完) (编译 李军; 审校 利棣儿)