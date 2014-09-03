版本:
中国
货币新闻 | 2014年 9月 4日 星期四 07:19 BJT

美国新股：阿里巴巴委任高盛担任其IPO的“稳定市场经理人”--消息

路透9月3日 - 消息人士称，阿里巴巴委任高盛 担任其首次公开发行(IPO)的“稳定市场经理人(stabilization agent)”。(完)
我们的标准: 汤森路透“信任原则

更多 货币新闻

热门文章

编辑推荐

文章推荐