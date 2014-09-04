路透调查：美国上周原油和油品库存料减少，炼厂产能利用率预计下滑

中国金融：高净值人士看好今年股票市场，人民币汇率将保持稳健--报告
路透北京4月27日 - 中国股份制商业银行--兴业银行与波士顿咨询公司（BCG）周四联合发布报告称，高净值人士对今年中国宏观经济和投资形式较为乐观，66%的受访者认为股票市场将保持稳定或上涨；近六成受访者认为人民币汇率将保持稳健甚至上涨。
路透9月3日 - 路透周三针对10名分析师的一项调查显示，8月29日止当周的美国原油和油品库存料有所下降。
分析师平均预计，上周原油库存下降110万桶，馏分油库存下降50万桶，汽油库存减少130万桶。
调查是在行业组织美国石油协会(API)周三公布一周库存报告之前展开的，也先于美国能源部下属的能源资料协会(EIA)定于周四1500GMT公布的库存报告。这两份报告都因周一的劳工节假日影响推迟一天公布。
EIA上周公布，8月22日止当周美国原油库存降幅超过预期，因炼厂保持较高的产能利用率。汽油库存下降，不过馏分油库存增加。
Ritterbusch and Associates的总裁Jim Ritterbusch表示，“数据料将显示，原油供应量自上周公布的意外骤减200万桶之后继续温和下降。原油日进口量可能已回落至750万桶以下，”他预估上周原油库存下降150万桶。
分析师预计，上周的炼厂产能利用率下降0.4个百分点至93.1%。此前一周为上升0.1个百分点至93.5%。
瑞士信贷在周二公布的周报中称，8月29日止当周的美国地区炼油利润率平均上升了12.97%，五大地区均有所提升。
本调查中各项数据的均值都剔除了最高和最低预估值。在最高或最低值不止一个的情况下，只剔除一个数值。
API周三晚间公布，美国最近一周原油库存仅减少54.5万桶，至3.61亿桶，因炼厂产能利用率下降0.5个百分点至93.2%。
API公布，汽油库存增36.2万桶，馏分油库存增加38.5万桶；俄克拉荷马州库欣原油库存下降10.8万桶，原油日进口量增加8万桶至770万桶。(完) (编译 王颖；审校 徐文焰)
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