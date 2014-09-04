路透调查：美国上周原油和油品库存料减少，炼厂产能利用率预计下滑

路透9月3日 - 路透周三针对10名分析师的一项调查显示，8月29日止当周的美国原油和油品库存料有所下降。

分析师平均预计，上周原油库存下降110万桶，馏分油库存下降50万桶，汽油库存减少130万桶。

调查是在行业组织美国石油协会(API)周三公布一周库存报告之前展开的，也先于美国能源部下属的能源资料协会(EIA)定于周四1500GMT公布的库存报告。这两份报告都因周一的劳工节假日影响推迟一天公布。

EIA上周公布，8月22日止当周美国原油库存降幅超过预期，因炼厂保持较高的产能利用率。汽油库存下降，不过馏分油库存增加。

Ritterbusch and Associates的总裁Jim Ritterbusch表示，“数据料将显示，原油供应量自上周公布的意外骤减200万桶之后继续温和下降。原油日进口量可能已回落至750万桶以下，”他预估上周原油库存下降150万桶。

分析师预计，上周的炼厂产能利用率下降0.4个百分点至93.1%。此前一周为上升0.1个百分点至93.5%。

瑞士信贷在周二公布的周报中称，8月29日止当周的美国地区炼油利润率平均上升了12.97%，五大地区均有所提升。

本调查中各项数据的均值都剔除了最高和最低预估值。在最高或最低值不止一个的情况下，只剔除一个数值。

API周三晚间公布，美国最近一周原油库存仅减少54.5万桶，至3.61亿桶，因炼厂产能利用率下降0.5个百分点至93.2%。