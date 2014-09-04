英国经济：截至8月的三个月经济成长放缓--CBI

路透伦敦9月4日 - 英国工业联盟(CBI)周四公布，截至8月的三个月英国经济放缓，巩固了今年下半年经济强劲复苏势头将略微失去一点动能的预期。

CBI经济成长指标显示，8月民间部门扩张降至五个月低点正21%，低于7月的正29%，但仍高于均值。

纵观2014年，CBI预计英国经济将成长3.0%，今年下半年经济料将放缓，2015年总体成长率估计为2.7%。

对今明两年的预测较5月CBI发布的上次预估持平，暗示今年英国经济的成长力道料为全球大型工业化经济体中最强。

“英国企业仍面临着巨大的不确定性，”CBI主管John Cridland称，这些因素包括9月18日苏格兰独立公投、5月大选、乌克兰及中东情势紧张。

CBI称，英国今年薪资增长率将仅为1%，明年将温和升至2.4%。

英国央行表示，在其考虑何时升息的时候，将观察薪资回升的迹象。

CBI称，今年企业投资料将增长10.5%，2015年将进一步增长7.8%。

为了鼓励企业增加投资，CBI呼吁政府改善企业融资渠道，并为包房屋和建筑在内的企业延长赋税减免措施。(完)