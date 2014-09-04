英国经济：截至8月的三个月经济成长放缓--CBI

中国金融：高净值人士看好今年股票市场，人民币汇率将保持稳健--报告
路透北京4月27日 - 中国股份制商业银行--兴业银行与波士顿咨询公司（BCG）周四联合发布报告称，高净值人士对今年中国宏观经济和投资形式较为乐观，66%的受访者认为股票市场将保持稳定或上涨；近六成受访者认为人民币汇率将保持稳健甚至上涨。
路透伦敦9月4日 - 英国工业联盟(CBI)周四公布，截至8月的三个月英国经济放缓，巩固了今年下半年经济强劲复苏势头将略微失去一点动能的预期。
CBI经济成长指标显示，8月民间部门扩张降至五个月低点正21%，低于7月的正29%，但仍高于均值。
纵观2014年，CBI预计英国经济将成长3.0%，今年下半年经济料将放缓，2015年总体成长率估计为2.7%。
对今明两年的预测较5月CBI发布的上次预估持平，暗示今年英国经济的成长力道料为全球大型工业化经济体中最强。
“英国企业仍面临着巨大的不确定性，”CBI主管John Cridland称，这些因素包括9月18日苏格兰独立公投、5月大选、乌克兰及中东情势紧张。
CBI称，英国今年薪资增长率将仅为1%，明年将温和升至2.4%。
英国央行表示，在其考虑何时升息的时候，将观察薪资回升的迹象。
CBI称，今年企业投资料将增长10.5%，2015年将进一步增长7.8%。
为了鼓励企业增加投资，CBI呼吁政府改善企业融资渠道，并为包房屋和建筑在内的企业延长赋税减免措施。(完)
(编译 于春红; 审校 许娜)
路透北京4月27日 - 中国股份制商业银行--兴业银行与波士顿咨询公司（BCG）周四联合发布报告称，高净值人士对今年中国宏观经济和投资形式较为乐观，66%的受访者认为股票市场将保持稳定或上涨；近六成受访者认为人民币汇率将保持稳健甚至上涨。
路透北京4月27日 - 国际物业顾问--仲量联行周四表示，考虑到中国房地产政策趋紧，房企融资难度将进一步加大，商业抵押担保证券（CMBS）等新兴融资方式面临发展机遇，房地产投资信托基金（REITs）则面临租金收益率低等障碍，短期难有突破。
路透巴西圣保罗4月27日 - 全球最大铁矿石生产商--巴西淡水河谷第一季净利不及预期，受暴雨妨碍一个关键矿山的产出及财务支出增加影响。