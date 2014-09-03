表格：韩国第二季GDP修正后较前季成长0.5%，略低于初值

标题新闻：2月全球精炼镍供应短缺从1月的1,100吨扩大至4,400吨-国际镍业研究组织(INSG)
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路透首尔9月4日 - 下表为韩国央行周四公布的2014年4-6月修正后的国内生产总值(GDP)数据细节:
较前季变动百分比，经季节调整:
修正值 *初估值
GDP成长率 0.5 0.6
各产业成长率:
农林渔业 -3.7 -4.1
制造业 0.9 1.1
建筑业 0.2 0.4
服务业 0.6 0.7
按支出类别增长率：
民间消费 -0.3 -0.3
设备投资 1.1 1.3
建筑投资 0.4 0.6
IP产品投资 -3.6 -4.2
商品和服务出口 1.7 1.9
商品和服务进口 1.1 0.8
较上年同期百分比变化：
修正值 *初估值
GDP成长率 3.5 3.6
各产业成长率:
农林渔业 3.4 3.0
制造业 5.3 5.4
建筑业 0.7 0.9
服务业 2.7 2.8
按支出类别增长率：
民间消费 1.5 1.5
设备投资 7.7 7.9
建筑投资 0.2 0.4
IP产品投资 5.7 5.0
商品和服务出口 3.7 3.8
商品和服务进口 2.7 2.4
过去几季GDP成长率(百分比变化，经修正)
较前季 较上年同期
2014年第一季 0.9 3.9
2013年第四季 0.9 3.7
2013年第三季 1.1 3.4
2013年第二季 1.0 2.7
2013年第一季 0.6 2.1
往年全年GDP成长率数据(百分比):
2013 3.0
2012 2.3
2011 3.7
2010 6.5
2009 0.7
注：*为7月24日公布的初值。(完)
(编译 王兴亚；审校 徐文焰)
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路透华盛顿4月19日 - 国际货币基金组织(IMF)负责金融系统稳定的主要官员周三表示，当前的市场乐观情绪是基于对未来政策计划，尤其是美国计划，的“良好”预期，但情况可能与预期有出入。
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