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亚洲 | 2014年 9月 4日 星期四 08:21 BJT

金砖国家：9月3日股汇市收盘纵览

路透9月4日 - 以下为“金砖国家(BRICS)”－中国、印度、俄罗斯、巴西和南非主要股市指数及货币9月3日(周三)走势纵览。

MSCI新兴市场指数 周三收涨1.31%，报1,100.98点。

中国股市：沪综指放量收升1%续创15个月新高，后市涨势可能趋缓

香港股市：收于2008年5月来最高，内地服务业调查利好

中国汇市：人民币即期大幅收升于近半年高位，结汇压力有所加重

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拉美股市：多数上涨，乌克兰及俄罗斯采取迈向和平的行动提振了投资人风险胃纳，但巴西股市因遭获利了结而回落。巴西指标圣保罗交易所Bovespa指数 小幅下跌0.1%，至61,837.04点。

拉美汇市：多数上涨，因乌克兰东部有望停火带动风险意愿

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南非股市：追随其他主要海外市场上涨，主要股指连续第三日攀升。指标Top-40绩优股指数 上涨0.67%至46,387点。综合指数 上涨0.64%，报51,793点。

南非汇市：兰特兑美元反弹，受助于全球风险意愿复苏及国内企业调查强劲

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印度股市：延续创纪录的连涨态势。Infosys Ltd 等软件出口企业受美国强劲经济数据激励而大涨。此外，外资持续买进以及油价下跌，也帮助印度股市上涨。指标BSE指数 连续第四日触及纪录高位27,225.85点，最终收涨0.45%，报27,139.94点。NSE指数 一度最高上涨0.73%，连续三日涨至纪录高8,141.90点，最后收高0.39%，报8,114.60点。

印度汇市：印度卢比触及五周高位，中止四日连跌。风险偏好重返市场，因乌克兰及俄罗斯同意“永久停火”之后，帮助本地股市再度创下纪录高位。印度卢比兑美元 收报60.4850/4950，周二收盘价为60.68/69，盘中曾触及7月31日以来最高的60.33。

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俄罗斯股市：指标股指 上涨5.20%，报1,239.230点；MSCI明晟俄罗斯指数 上涨5.5%，报676.28点。

俄罗斯汇市：卢布兑美元 上涨1.6%，报36.8630卢布；卢布兑欧元 上涨1.33%，至48.5250卢布。(完) (整理 李婷仪 审校 于春红)
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