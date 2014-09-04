金砖国家：9月3日股汇市收盘纵览

国际油市：OPEC秘书长称必须看到全球库存降至更接近五年均值
路透巴黎4月27日 - 石油输出国组织(OPEC)秘书长巴尔金都周四表示，全球过剩石油库存正在下降，但库存仍需要更加接近五年行业平均水平。
路透9月4日 - 以下为“金砖国家(BRICS)”－中国、印度、俄罗斯、巴西和南非主要股市指数及货币9月3日(周三)走势纵览。
MSCI新兴市场指数 周三收涨1.31%，报1,100.98点。
中国股市：沪综指放量收升1%续创15个月新高，后市涨势可能趋缓
香港股市：收于2008年5月来最高，内地服务业调查利好
中国汇市：人民币即期大幅收升于近半年高位，结汇压力有所加重
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拉美股市：多数上涨，乌克兰及俄罗斯采取迈向和平的行动提振了投资人风险胃纳，但巴西股市因遭获利了结而回落。巴西指标圣保罗交易所Bovespa指数 小幅下跌0.1%，至61,837.04点。
拉美汇市：多数上涨，因乌克兰东部有望停火带动风险意愿
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南非股市：追随其他主要海外市场上涨，主要股指连续第三日攀升。指标Top-40绩优股指数 上涨0.67%至46,387点。综合指数 上涨0.64%，报51,793点。
南非汇市：兰特兑美元反弹，受助于全球风险意愿复苏及国内企业调查强劲
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印度股市：延续创纪录的连涨态势。Infosys Ltd 等软件出口企业受美国强劲经济数据激励而大涨。此外，外资持续买进以及油价下跌，也帮助印度股市上涨。指标BSE指数 连续第四日触及纪录高位27,225.85点，最终收涨0.45%，报27,139.94点。NSE指数 一度最高上涨0.73%，连续三日涨至纪录高8,141.90点，最后收高0.39%，报8,114.60点。
印度汇市：印度卢比触及五周高位，中止四日连跌。风险偏好重返市场，因乌克兰及俄罗斯同意“永久停火”之后，帮助本地股市再度创下纪录高位。印度卢比兑美元 收报60.4850/4950，周二收盘价为60.68/69，盘中曾触及7月31日以来最高的60.33。
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俄罗斯股市：指标股指 上涨5.20%，报1,239.230点；MSCI明晟俄罗斯指数 上涨5.5%，报676.28点。
俄罗斯汇市：卢布兑美元 上涨1.6%，报36.8630卢布；卢布兑欧元 上涨1.33%，至48.5250卢布。(完) (整理 李婷仪 审校 于春红)
路透巴黎4月27日 - 石油输出国组织(OPEC)秘书长巴尔金都周四表示，全球过剩石油库存正在下降，但库存仍需要更加接近五年行业平均水平。
路透吉隆坡4月27日 - 马来西亚棕榈油期货周四回吐涨幅收低，因为 投资人在市场触及两周高点后获利了结。 指标7月棕榈油期货 收跌0.3%，报每吨2,506马币(576.75美 元)，盘中曾触及4月14日以来高点2,545马币(林吉特)。 成交量为51,302口。 “市场在区间交投，有一些获利了结，”一名吉隆坡期货交易员表示 。 棕榈油最近受到出口疲弱以及产量增长预测造成的偏空人气打击。本 周料连续第三周下跌，本周迄今已经下跌0.9%。 马来西亚4月1-25日棕榈油出口较上月同期下滑，两家船货验证机构 给出的数据分别为下滑1.2%和下滑3.4%。 芝加哥期货交易所(CBOT)豆油期货 下跌0.2%，大连9月豆油<DB Ycv1>上涨0.2%。大连9月棕榈油期货 最高跳涨1.3%。(完) (编译 李春喜 审校 张涛)
路透新加坡4月27日 - 亚洲石脑油及汽油裂解价差周四下跌，因本周 新加坡与美国库存高企。 亚洲石脑油裂解价差触及每吨73.53美元的五周低点，汽油裂解价差 亦触及四周低点每桶9.87美元。 官方数据显示，在截至4月26日的当周，新加坡陆上轻质馏分油库存 增加113万桶至近八个半月最高水准1,480万桶。这仅比2016年3月2日创下 的纪录高位1,550万桶低4.5%。 前一日数据显示美国汽油库存上周增长340万桶，而路透调查的分析 师预测是下降100万桶。 不过石脑油基本面基本上保持强劲，因供应预计收紧。这在现货交易 中得到反映。 例如，台塑石化已经购买了大约13万吨6月上半月到岸麦寮的规格未 定石脑油船货，成本加运费价(C&F)较日本报价每吨升水4-5美元。 这高于台塑石化4月12日为大约12万吨5月上半月运抵麦寮的石脑油支 付的升水，这些船货的最高升水是每吨2美元。 有七笔现货交易，其中两笔是汽油，其余的是石脑油。 伊藤忠商事和托