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亚洲 | 2014年 9月 4日 星期四 07:55 BJT

《全球汇市》ECB公布政策决议前欧元保持谨慎走势，关注BOJ会议结果

欧元兑美元 已下跌多时，从7月1月高位1.3701一路跌至周二的1.3110。欧元最新交投于1.3151美元。

欧元趋稳打击美元指数 脱离14个月高点83.058，降至82.838。

交易商表示，由于不能确定欧洲央行是否将推出新一轮政策刺激举措，还是仅会为日后的行动做铺垫，欧元空头暂时收手。

当然，欧洲央行面临应对通胀率偏低的巨大压力；此时正值乌克兰冲突可能动摇欧元区脆弱的经济复苏。

“我们预计欧洲央行将下调主要的再融资利率10个基点至0.05%，同时也调低存款利率10个基点...”澳洲国民银行资深分析师David de Garis称。
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