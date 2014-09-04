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亚洲 | 2014年 9月 4日 星期四 08:02 BJT

《全球汇市》ECB公布政策决议前欧元保持谨慎走势，关注BOJ会议结果

纽约 当日 今年来 2013年

最新报价 上收市价 涨跌% 涨跌% 收市价

欧元/美元 1.3146 1.3150 -0.03 -4.36 1.3745

美元/日圆 104.87 104.79 +0.08 -0.41 105.30

欧元/日圆 137.86 137.80 +0.04 -4.75 144.73

美元/瑞郎 0.9177 0.9176 +0.01 +2.79 0.8928

英镑/美元 1.6457 1.6461 -0.02 -0.60 1.6556

美元/加元 1.0889 1.0886 +0.03 +2.53 1.0620

澳元/美元 0.9339 0.9342 -0.03 +4.78 0.8913

新西兰元/美元 0.8316 0.8325 -0.11 +1.34 0.8206

澳元/日圆 97.940 97.890 +0.05 +4.36 93.850

新西兰元/日圆 87.210 87.240 -0.03 +0.93 86.410

英镑/日圆 172.58 172.49 +0.05 -1.00 174.33

澳元/新西兰元 1.1222 1.1215 +0.06 +3.45 1.0848

附注：上收市价是纽约汇市2130GMT(冬令时间)或2030GMT(夏令时间)报价，当日涨跌幅亦以此为基准计算。(完)

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