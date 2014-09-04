中国黄金：黄金国际板拟9月底交易，除主板品种外增三新品种--报载

国际油市：OPEC秘书长称必须看到全球库存降至更接近五年均值
路透巴黎4月27日 - 石油输出国组织(OPEC)秘书长巴尔金都周四表示，全球过剩石油库存正在下降，但库存仍需要更加接近五年行业平均水平。
路透上海9月4日 - 据上海证券报周四报导，黄金国际板拟于9月底在上海自贸区启动交易，相关规则也浮出水面。境内外投资者除可以交易上海黄金交易所的部分交易品种外，国际板还将新设三个品种，意在与国际市场接轨。
黄金国际板将利用上海自贸区的特殊定位，通过引入境外会员，吸引境外投资者参与交易，设立自贸区交割仓库等方式，促进中国黄金交易市场的国际化。同时，将人民币标价的黄金产品推向国际市场，争取形成以人民币计价的黄金价格指数体系。
报导称，上海黄金交易所拟选择11个品种，包括三个新设品种。交易采用人民币结算，境内外投资者获准在同一交易系统内撮合成交，形成同一价格。这意味着金交所借助国际板，将境外投资者引入了主板（即现有市场），打通了国内外黄金市场。
目前，金交所现有市场挂牌产品主要为黄金，白银，铂金等贵金属产品，共有13个交易品种，以现货实盘交易为主，辅以延期交割品种（T+D）。按计划，金交所拟在主板选择八个现货品种，并在国际板新设三个品种，共11个品种供境内外投资者共同参与交易。
规则还拟定，境内外投资者的资金和账户相互隔离，境内投资者以现有账户参与国际板交易，区内和境外投资者以自由贸易账户或非居民账户（NRA）参与主板和国际板交易，投资者资金进出必须通过同一账户，没有额度限制，境内投资者参与国际板交易，或者境外（区内）投资者参与主板交易，可实物交割，但不可出库。 一位黄金业内人士对记者表示，上述规则中有两个关键点，一个就是资金清算问题。按照目前的规则理解，境外投资者参与主板合约交易，可实物交割，但不可出库，这就相当于买个ETF，拥有货权，但不能提货。这种情况下，整个交易只需通过后台人民币双向清算完成就可。
“在同一个交易系统中，内外账户相互隔离的话，后台资金清算融通时必将涉及在岸人民币和离岸人民币的换汇问题，预计国际板出炉前，相关部门必将授予黄金交易所一个换汇额度。”该人士指出。
另外一个关键点是三个新品种。该业内人士表示，目前国际黄金市场，专业金商和中央银行交易的对象一般是重量为400 盎司、成色为99.5%的大金锭。本着接轨国际的原则，黄金国际板很可能引进该品种，而另两个新设品种则可能是国际板黄金9999、国际板黄金T+D，若它们按照自贸区黄金实物标准计价，则将成为真正意义上的‘上海金’。
他还指出，对于投资者和贸易商来说，再也不用担心因物流问题而造成的国内外市场的脱节，而如果上海金价格和国际市场有差价时，也将带来不错的套利机会。
上海金交所以自贸区内和境外的商业银行、产用金企业、券商和投资基金等为目标机构，广招国际会员，目前已签约40余家国际会员，其中包括多家外资银行。 在防范风险方面，国际板还将推出一系列新举措，包括交割库分设（国际板实物存放于自贸区，主板实物存放于境内，禁止交叉出库）、限仓制度、实名制等。（完） (发稿 林琦; 审校 黄凯)
路透巴黎4月27日 - 石油输出国组织(OPEC)秘书长巴尔金都周四表示，全球过剩石油库存正在下降，但库存仍需要更加接近五年行业平均水平。
路透吉隆坡4月27日 - 马来西亚棕榈油期货周四回吐涨幅收低，因为 投资人在市场触及两周高点后获利了结。 指标7月棕榈油期货 收跌0.3%，报每吨2,506马币(576.75美 元)，盘中曾触及4月14日以来高点2,545马币(林吉特)。 成交量为51,302口。 “市场在区间交投，有一些获利了结，”一名吉隆坡期货交易员表示 。 棕榈油最近受到出口疲弱以及产量增长预测造成的偏空人气打击。本 周料连续第三周下跌，本周迄今已经下跌0.9%。 马来西亚4月1-25日棕榈油出口较上月同期下滑，两家船货验证机构 给出的数据分别为下滑1.2%和下滑3.4%。 芝加哥期货交易所(CBOT)豆油期货 下跌0.2%，大连9月豆油<DB Ycv1>上涨0.2%。大连9月棕榈油期货 最高跳涨1.3%。(完) (编译 李春喜 审校 张涛)
路透新加坡4月27日 - 亚洲石脑油及汽油裂解价差周四下跌，因本周 新加坡与美国库存高企。 亚洲石脑油裂解价差触及每吨73.53美元的五周低点，汽油裂解价差 亦触及四周低点每桶9.87美元。 官方数据显示，在截至4月26日的当周，新加坡陆上轻质馏分油库存 增加113万桶至近八个半月最高水准1,480万桶。这仅比2016年3月2日创下 的纪录高位1,550万桶低4.5%。 前一日数据显示美国汽油库存上周增长340万桶，而路透调查的分析 师预测是下降100万桶。 不过石脑油基本面基本上保持强劲，因供应预计收紧。这在现货交易 中得到反映。 例如，台塑石化已经购买了大约13万吨6月上半月到岸麦寮的规格未 定石脑油船货，成本加运费价(C&F)较日本报价每吨升水4-5美元。 这高于台塑石化4月12日为大约12万吨5月上半月运抵麦寮的石脑油支 付的升水，这些船货的最高升水是每吨2美元。 有七笔现货交易，其中两笔是汽油，其余的是石脑油。 伊藤忠商事和托