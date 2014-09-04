版本:
中国
亚洲 | 2014年 9月 4日 星期四 08:01 BJT

《香港报摘》--经济日报9月4日

* 头版头条：

--港股恒生指数 大涨568点，升幅为9个月以来最劲，成交突破千亿港元。有基金分析，大成交升市如今天延续，追货定将更明显，新高还在后头。

* 其他：

--越秀地产 以100供33的比例供股，发行约30.8亿股股份，集资38.46亿港元，为下半年或明年初可能出现的投资机会做准备。

--政府就发行首批伊斯兰债券举行的路演已近尾声，市场人士预料，债券息率为5年期美元掉期利率加10-20点子，以昨日为1.85%计算，即介乎1.95-2.05%。

--香港流动电讯商数码通 的总裁黎大钧称，预期苹果iPhone6的推出对公司收入有正面影响。该公司刚公布2013/14年度纯利按年跌36%至5.37亿港元，派发末期息每股0.13港元。

--继天合化工 后，中国肠衣生产商神冠 亦遭沽空机构狙击，Emerson Analytics针对神冠提出隐瞒原材料成本、虚报销售等六大质疑。

--中国汽车经销商宝信 携手美国最大汽车线上线下（O2O）交易平台COX汽车集团以及招银国际推出的内地汽车O2O交易平台“汽车街”，目标明年销售10万辆汽车。（完）

注：以上的评论仅为摘要，并且不代表路透立场。

**如欲提取相关新闻，请在下列代码上按左鼠键两次**

香港报摘/社评/财经评论

中国报摘

台湾报摘 (整理 雷美珍；审校 黄凯)
我们的标准: 汤森路透“信任原则

更多 亚洲

热门文章

编辑推荐

文章推荐