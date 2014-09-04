企业并购：宏利金融将以40亿加元现金收购标准人寿加拿大业务

路透多伦多9月3日 - 宏利金融(Manulife Financial) 周三表示，已决定以约40亿加元(合37亿美元)现金收购英国标准人寿保险公司 的加拿大业务，这将明显扩大宏利金融在魁北克省的业务版图。

宏利金融已是加拿大最大保险企业，该公司表示，这次收购将在第一年后提升其利润，并使其在魁北克省的版图扩大逾一倍；在该省，宏利金融所占份额一直不足。

这两家公司表示，它们还将扩大现有在财富和资产管理领域的合作，宏利金融在加拿大、美国和亚洲分销标准人寿的基金，而标准人寿则在英国零售市场为宏利金融销售产品。

“我认为这笔交易对宏利金融来说是件好事，”晨星分析师Vincent Lui称，他指出标准人寿在负债驱动投资(liability driven investments)等领域是先行企业，宏利金融可以通过并购获得这一专长。

Lui还指出，进入魁北克省市场和成长机会是巨大的红利。

“魁北克省在某种程度上被许多加拿大大型保险企业忽略，这一交易将给宏利金融快速进入这一市场的战略通道，”他称。

这一交易尚待监管机构和标准人寿股东批准，料将于2015年第一季完成。(完)