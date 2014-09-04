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亚洲 | 2014年 9月 4日 星期四 08:02 BJT

表格：外资上周转为卖超日本股票，日本投资者转为买超海外债券

路透东京9月4日 - 日本财务省周四公布的资本流动数据显示，截至8月30日当周，外资转为卖超日本股票。

外资8月30日止当周在日本股市卖超1,107亿日圆，前一周为买超1,731亿日圆。

日本投资人最近一周买超海外债券5,037亿日圆，前一周为卖超6,084亿日圆。

下表为净投资数据细目，单位为10亿日圆：

外资在日本投资(负值代表卖超)：

股市 债市 货币市场

8月24日-8月30日 -110.7 +1,108.6 -237.7

8月17日-8月23日 +173.1r +182.8 -167.8

8月 3日-8月 9日 -584.8 +232.5r -628.1

日本在海外投资(负值代表净卖出，意味着资金流入日本)：

股市 债市 货币市场

8月24日-8月30日 -4.7 +503.7 -20.5

8月17日-8月23日 +223.6r -608.4r +29.8r

8月10日-8月16日 +257.7 +660.1r +159.9

8月 3日-8月 9日 +176.0r +267.6 +36.6

注：

--r为修正值

--债券包括受益凭证

欲登录日本财务省网站了解资本流动情况，请点选(link.reuters.com/syk43s)

欲登录日本财务省网站了解证券投资资金流动情况，请点选(link.reuters.com/tyk43s)(完)

(编译 王兴亚；审校 徐文焰)
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