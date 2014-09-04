《焦点》德拉吉要自圆其说，欧洲央行就得出台刺激措施

标题新闻：警察对英首相特雷莎梅唐宁街住所附近的街道进行部分限行，白厅大道有武装警察-目击者
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欧洲央行执委劳滕施莱格周三对这种看法提出质疑，称把着重点放在政府支出促进增长上面，是“一种非常片面的”解读。
这位德国人在讲话中暗示，她将反对欧洲央行进一步实施大规模刺激：“在我看来，其中的主要意思就是，结构性改革是解决我们目前问题最重要的工具。”
欧洲央行宽松政策受到许多德国人的怀疑。德国财长朔伊布勒上周表示，货币政策工具已经用尽。
两位银行业高层也在周三的法兰克福银行业会议上表达了质疑：“欧洲央行以金钱争取时间的想法不再正确，”德国Sparkassen储蓄银行协会主席Georg Fahrenschon说。
“欧洲央行越是想拿钱买时间，就越会让自己陷入不断抬高的政治期待当中，”他补充说。
德意志银行 联席执行长Anshu Jain表示，该银行非常感激欧洲央行所采取的政策，但他也补充说：“现阶段更多的刺激也不会产生重大的变化。”(完)
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路透4月27日 - PayPal Holdings Inc周三上调了获利预估，之前该公司公布的季度获利高于预期，得益于支付处理量增长和用户数量增幅创过去三年来最大。