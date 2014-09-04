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亚洲 | 2014年 9月 4日 星期四 08:26 BJT

标题新闻：新西兰8月房价连续第八个月增速放缓，利率升高及银行贷款限制打压市场--QV

注：QV为新西兰政府地产估价机构Quotable Value的缩写。

以上为新闻提示，路透仅提供中文标题，不就原文报导提供中文版本。欲浏览英文报导全文，请点选
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